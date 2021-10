4. Liga, Gruppe 4 Bottecchia BS bezwingt auswärts Bosna Basel – Carmelo Cipolla trifft spät zum Sieg Bottecchia BS gewinnt am Sonntag auswärts gegen Bosna Basel 2:1.

(chm)

Bottecchia BS geriet zunächst in Rückstand, als Hajrudin Ajanovic in der 15. Minute die zwischenzeitliche Führung für Bosna Basel gelang. In der 34. Minute glich Bottecchia BS jedoch aus und ging in der 81. Minute in Führung. Torschützen waren Samuele Di Siervi und Carmelo Cipolla.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Bottecchia BS. Eine Verwarnung gab es für Bosna Basel, nämlich für Erjon Ziba (71.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Bottecchia BS. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 8. Bottecchia BS hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bottecchia BS tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Türkgücü Basel an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (13.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Nach der Niederlage büsst Bosna Basel einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 7. Bosna Basel hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bosna Basel geht es auswärts gegen FC Dardania (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 10. Oktober statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Bosna Basel - US Bottecchia BS 1:2 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 15. Hajrudin Ajanovic 1:0. 34. Samuele Di Siervi 1:1. 81. Carmelo Cipolla 1:2. – Bosna Basel: Dzemal Zeric, Elvir Salihovic, Mujo Hrustanovic, Elmin Hasanic, Din Hodzic, Erjon Ziba, Adis Comic, Hajrudin Ajanovic, Samir Dizdarevic, Mirsad Junuzovic, Riad Beqiri. – Bottecchia BS: Filippo Urso Russo, Gianni Moscato, Gabriele Mercadante, Fabio Perrotta, Patrik Villano, Alex Cusenza, Vlatko Todorovski, Samuele Di Siervi, Carmelo Cipolla, Volkan Bitengül, Sead Imeri. – Verwarnungen: 14. Vlatko Todorovski, 71. Erjon Ziba, 71. Alex Cusenza, 77. Sead Imeri, 91. Filippo Urso Russo.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Dardania - FC Allschwil 6:4, SC Steinen Basel b - VfR Kleinhüningen 2:4, FC Türkgücü Basel - AS Timau Basel 6:1, FC Schwarz-Weiss - SC Binningen b 0:5, FC Bosna Basel - US Bottecchia BS 1:2

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 7 Spiele/19 Punkte (22:10). 2. SC Binningen b 7/18 (33:9), 3. FC Türkgücü Basel 6/10 (18:15), 4. AS Timau Basel 7/10 (18:22), 5. FC Schwarz-Weiss 6/9 (11:12), 6. FF Brüglingen Basel 6/9 (17:13), 7. FC Bosna Basel 6/7 (9:13), 8. US Bottecchia BS 6/7 (8:16), 9. FC Allschwil 7/7 (16:18), 10. SC Steinen Basel b 6/3 (11:26), 11. FC Dardania 6/3 (18:27), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2021 01:23 Uhr.