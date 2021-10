4. Liga, Gruppe 4 Bottecchia BS siegt nach drei Niederlagen – Tatiano Scarlino mit Siegtor Nach drei Niederlagen in Folge hat Bottecchia BS am Sonntag gegen Brüglingen Basel einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Bottecchia BS gelang Tatiano Scarlino in der 70. Minute. In der 35. Minute hatte Sead Imeri Bottecchia BS in Führung gebracht. Der Ausgleich für Brüglingen Basel fiel in der 60. Minute durch Marius Waeber.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Simon Hunziker von Brüglingen Basel erhielt in der 85. Minute die gelbe Karte.

Bottecchia BS machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 7. Bottecchia BS hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Bottecchia BS konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel trifft Bottecchia BS nach der Winterpause zuhause auf SC Binningen b (Platz 2). Diese Begegnung findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Nach der Niederlage büsst Brüglingen Basel zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 8. Brüglingen Basel hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Brüglingen Basel nach der Winterpause in einem Heimspiel auf FC Dardania (Platz 11). Das Spiel findet am 20. März statt ( Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Telegramm: FF Brüglingen Basel - US Bottecchia BS 1:2 (0:1) - Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45, – Tore: 35. Sead Imeri 0:1. 60. Marius Waeber 1:1. 70. Tatiano Scarlino 1:2. – Brüglingen Basel: Simon Hunziker, Dominik Holzherr, Florio Reber, Fabian Ronchi, Severin Reimann, Paulo Stücklin, Dario Frabotta, Linus Weiland, Jan Becker, Marius Waeber, Matthias Völlmy. – Bottecchia BS: Davide Russo, Gabriele Mercadante, Milan Spasojevic, Patrik Villano, Fabio Perrotta, Valerio Preite, Carmelo Cipolla, Samuele Di Siervi, Filippo Urso Russo, Tatiano Scarlino, Sead Imeri. – Verwarnungen: 85. Simon Hunziker.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Türkgücü Basel - FC Allschwil 7:1, SC Steinen Basel b - FC Bosna Basel 6:4, FC Schwarz-Weiss - FC Dardania 4:2, FF Brüglingen Basel - US Bottecchia BS 1:2

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 10 Spiele/25 Punkte (27:14). 2. SC Binningen b 10/22 (39:14), 3. FC Türkgücü Basel 10/22 (43:20), 4. FC Schwarz-Weiss 10/21 (23:19), 5. AS Timau Basel 10/14 (24:26), 6. SC Steinen Basel b 10/10 (21:36), 7. US Bottecchia BS 10/10 (13:23), 8. FF Brüglingen Basel 10/9 (22:25), 9. FC Bosna Basel 10/9 (19:29), 10. FC Allschwil 10/9 (21:29), 11. FC Dardania 10/7 (28:45), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

