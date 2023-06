4. Liga, Gruppe 3 Breitenbach gewinnt klar gegen Riederwald Sieg für Breitenbach: Gegen Riederwald gewinnt das Team am Samstag zuhause 7:2.

Riederwald erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Hiram Mondragon Molina ging das Team in der 8. Minute in Führung. Der Ausgleich für Breitenbach fiel in der 23. Minute (Kadri Guri).

Danach drehte Breitenbach auf. Das Team schoss ab der 26. Minute noch sechs weitere Tore, während Riederwald ein Tor gelang (zum 2:6 (78. Minute)). Der Endstand lautete 7:2.

Die Torschützen für Breitenbach waren: Pietro Pilenza (2 Treffer), Kadri Guri (2 Treffer), Venhar Ahmeti (1 Treffer), Nicolas Kaufmann (1 Treffer) und Behram Rexhepi (1 Treffer). Die Torschützen für Riederwald waren: Yannis Grun und Hiram Mondragon Molina.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Hiram Mondragon Molina von Riederwald erhielt in der 50. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Riederwald ein relativ häufiges Phänomen. Die total 55 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 8).

Mit dem Sieg rückt Breitenbach um einen Platz nach vorne. 24 Punkte bedeuten Rang 6. Breitenbach hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Breitenbach tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Aesch a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 11. Juni statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Für Riederwald hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Riederwald hat bisher einmal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Riederwald daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Ettingen. Die Partie findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Riederwald 7:2 (5:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 8. Hiram Mondragon Molina 0:1. 23. Kadri Guri 1:1. 26. Nicolas Kaufmann 2:1. 32. Pietro Pilenza 3:1. 39. Behram Rexhepi 4:1. 46. Pietro Pilenza 5:1. 68. Kadri Guri 6:1. 78. Yannis Grun 6:2. 85. Venhar Ahmeti (Penalty) 7:2. – Breitenbach: Erkan Kilic, Nicolas Kaufmann, Nikola Rajic, Ismail Uzakgider, Nuri Hamdo, Kastriot Guri, Lavdrim Sokoli, Marco Borer, Pietro Pilenza, Kadri Guri, Behram Rexhepi. – Riederwald: François Abt, Qasem Moradi, Hiram Mondragon Molina, Alex Steiner, Yannik Holzherr, Julian Henz, Loyan Geryare, Kristian Lleshi, Abel Fissehaye, Bowi Berenger Sery, Yannis Grun. – Verwarnungen: 50. Hiram Mondragon Molina.

