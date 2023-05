3. Liga, Gruppe 2 Breitenbach lässt sich von Reinach kein Bein stellen – Entscheidung in der Schlussminute Reinach lag gegen Breitenbach deutlich vorne, nämlich 4:2 (68. Minute) - und verlor dennoch. Breitenbach feiert einen 5:4-Heimsieg.

In der 68. Minute erhöhte Reinach seine Führung auf 4:2. Doch ab der 69. Minute setzte Breitenbach zur Wende an, als Jonah Hänggi zum 3:4 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Jonah Hänggi (69., 97.) und Michael Misev (91.).

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Reinach sah Niklas Knörnschild (88.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Niklas Knörnschild (33.), Oleg Houbrechts (48.) und Sven Wirz (55.). Bei Breitenbach gab es fünf gelbe Karten.

Breitenbach hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Total schoss das Team 80 Tore in 21 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.8 Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Breitenbach nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 21 Spielen hat das Team 53 Punkte. Für Breitenbach ist es bereits der 17. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat elfmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Breitenbach gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Breitenbach in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte NK Alkar. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 13. Reinach hat bisher viermal gewonnen, 15mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Reinach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Oberdorf (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Reinach 5:4 (2:0) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 8. Michael Schneider 1:0. 24. Michael Hänggi 2:0. 46. Tobias Vetter 2:1. 51. Misha Wyden (Penalty) 2:2.55. Tobias Vetter 2:3. 68. Misha Wyden 2:4. 69. Jonah Hänggi 3:4. 91. Michael Misev (Penalty) 4:4.97. Jonah Hänggi 5:4. – Breitenbach: Raphael Walliser, Ramon Trösch, Ömer Uzakgider, Amos Arnold Ngan, Tobias Oesch, Valdon Berbatovci, Michael Schneider, Silvan Walliser, Jonah Hänggi, Michael Hänggi, Adrian Altermatt. – Reinach: Luca Weisskopf, Ayman Zhou, Augusto Bartalini, Tim Leuenberger, Oleg Houbrechts, Sebastien Kobler, Siro Nichele, Sven Wirz, Niklas Knörnschild, Misha Wyden, Tobias Vetter. – Verwarnungen: 33. Niklas Knörnschild, 48. Oleg Houbrechts, 50. Tobias Oesch, 55. Sven Wirz, 60. Valdon Berbatovci, 63. Lukas Wyss, 74. Ömer Uzakgider, 86. Michael Krug – Ausschluss: 88. Niklas Knörnschild.

