3. Liga, Gruppe 1 Breitenbach mit Auswärtserfolg bei Zwingen Breitenbach gewinnt am Dienstag auswärts gegen Zwingen 2:1.

Breitenbach lag ab der 26. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Fesnik Jashari (7. Minute) und Pascal Contessi getroffen hatten. In der 79. Minute schoss Zwingen (Pravin Manotheepan) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Breitenbach. Bei Zwingen erhielten Daniel Stegmüller (74.) und Araveen Kiddinan (95.) eine gelbe Karte.

Breitenbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 7. Breitenbach hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Breitenbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Laufen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Nach der Niederlage büsst Zwingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 9. Zwingen hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Zwingen geht es zuhause gegen BCO Alemannia Basel (Platz 13) weiter. Das Spiel findet am Samstag (23. April) statt (16.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: FC Zwingen - FC Breitenbach 1:2 (0:2) - Sportanlage Grossmatt, Zwingen – Tore: 7. Fesnik Jashari 0:1. 26. Pascal Contessi 0:2. 79. Pravin Manotheepan 1:2. – Zwingen: Thomas Von Rohr, Assuero Camporesi, Steven Hänggi, Sandro Guthauser, Sandro Schütz, Nicola Spano, Patrick Müller, Sandy Sprunger, Araveen Kiddinan, Alessio Piatti, Daniel Stegmüller. – Breitenbach: Fitim Shala, Stefan Liechty, Valdon Berbatovci, Ömer Uzakgider, Michael Krug, Pascal Contessi, Jan Grossenbacher, Silvan Walliser, Sebastian Jermann, Fesnik Jashari, Adrian Altermatt. – Verwarnungen: 48. Sebastian Jermann, 65. Michael Krug, 74. Daniel Stegmüller, 77. Lukas Wyss, 85. Edison Krasniqi, 95. Araveen Kiddinan.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2022 23:15 Uhr.