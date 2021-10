3. Liga, Gruppe 1 Breitenbach mit drei Punkten auswärts gegen Bubendorf Breitenbach behielt im Spiel gegen Bubendorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Breitenbach ging in der 3. Spielminute durch Tobias Oesch in Führung, ehe Bubendorf in der 34. Minute (Joel Vögtli) der Ausgleich gelang. In der 46. Minute war es an Lukas Wyss, Breitenbach 2:1 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Edison Krasniqi in der 53. Minute. Er traf zum 3:1 für Breitenbach.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Breitenbach sah Valmir Rexhepi (73.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Breitenbach weitere sechs gelbe Karten. Bei Bubendorf erhielten Andreas Käser (20.), Mischa Schäublin (20.) und Philipp Steiner (95.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Breitenbach. Zehn Punkte bedeuten Rang 10. Für Breitenbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Breitenbach daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Gelterkinden (Platz 11) zu tun. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Mit der Niederlage rückt Bubendorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 8. Bubendorf hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bubendorf in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Zwingen (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Breitenbach 1:3 (1:2) - Brühl, Bubendorf – Tore: 3. Tobias Oesch 0:1. 34. Joel Vögtli 1:1. 46. Lukas Wyss 1:2. 53. Edison Krasniqi 1:3. – Bubendorf: Patrick Häfelfinger, Manuel Wagner, Alex Schärli, Severin Gentsch, Andreas Käser, Roger Niederhauser, Fabio Filipe Rita Costa, Joel Vögtli, Briag Adler, Sven Hofacker, Marco Lachat. – Breitenbach: Fitim Shala, Stefan Liechty, Jonas Ruchti, Luca Damante, Samuel Von Euw, Valmir Rexhepi, Manuel Schneider, Sebastian Jermann, Tobias Oesch, Jan Grossenbacher, Lukas Wyss. – Verwarnungen: 20. Andreas Käser, 20. Mischa Schäublin, 37. Stefan Liechty, 59. Samuel Von Euw, 64. Luca Damante, 73. Valmir Rexhepi, 91. Fitim Shala, 95. Sebastian Jermann, 95. Philipp Steiner – Ausschluss: 73. Valmir Rexhepi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Binningen - BCO Alemannia Basel 1:2, FC Laufen - AC Rossoneri 0:0, US Olympia 1963 - FC Zwingen 5:6, FC Gelterkinden - FC Schwarz-Weiss b 2:3, FC Bubendorf - FC Breitenbach 1:3

Tabelle: 1. FC Laufen 8 Spiele/20 Punkte (25:6). 2. FC Therwil 7/15 (25:11), 3. FC Black Stars 7/15 (27:17), 4. FC Oberwil 7/14 (16:9), 5. FC Schwarz-Weiss b 8/13 (17:15), 6. AC Rossoneri 8/13 (16:13), 7. SC Binningen 8/12 (17:20), 8. FC Bubendorf 8/11 (19:18), 9. FC Zwingen 8/11 (24:21), 10. FC Breitenbach 8/10 (15:18), 11. FC Gelterkinden 8/7 (14:25), 12. FC Concordia Basel 7/5 (9:19), 13. BCO Alemannia Basel 8/3 (6:30), 14. US Olympia 1963 8/3 (15:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 08:01 Uhr.