3. Liga, Gruppe 2 Breitenbach mit Sieg gegen Münchenstein FC – Michael Mihaye trifft zum Sieg Breitenbach behielt im Spiel gegen Münchenstein FC am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Die Entscheidung fiel in der 60. Minute, als Michael Mihaye den Treffer zum 3:2 für Breitenbach erzielte.

Zum Auftakt der Partie hatte Marco Borer sein Team in der 4. Minute in Führung geschossen. Der Ausgleich für Münchenstein FC fiel in der 36. Minute (Valerio Ingrao). Matteo Saracino erzielte in der 46. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Münchenstein FC. Gleichstand war in der 52. Minute hergestellt: Silvan Walliser traf für Breitenbach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Breitenbach erhielt: Valdon Berbatovci (7.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Münchenstein FC, Marco Di Benedetto (93.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Breitenbach zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 9 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Breitenbach um einen Platz nach vorne. 13 Punkte bedeuten Rang 3. Für Breitenbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Breitenbach zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Dardania. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Nach der Niederlage büsst Münchenstein FC drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 6. Münchenstein FC hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es auswärts gegen FC Oberdorf (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (27. September) statt (20.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Münchenstein 3:2 (1:2) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 4. Marco Borer 1:0. 36. Valerio Ingrao 1:1. 46. Matteo Saracino 1:2. 52. Silvan Walliser 2:2. 60. Michael Mihaye 3:2. – Breitenbach: Fitim Shala, Stefan Liechty, Valdon Berbatovci, Michael Krug, Tobias Oesch, Silvan Walliser, Sebastian Jermann, Aurelian Merckx, Jan Grossenbacher, Marco Borer, Michael Mihaye. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Arda Izgi, Joel Scherrer, Marco Di Benedetto, Finn Leitner, Luca Ritter, Biravin Sambasivam, Andreja Miletic, Sandro Menegola, Valerio Ingrao, Matteo Saracino. – Verwarnungen: 7. Valdon Berbatovci, 93. Marco Di Benedetto.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

