3. Liga, Gruppe 2 Breitenbach setzt Siegesserie auch gegen Concordia Basel fort – Später Siegtreffer Breitenbach reiht Sieg an Sieg: Gegen Concordia Basel hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Breitenbach das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Jonah Hänggi.

Emel Dizdarevic hatte davor in der 23. Minute zum 1:0 für Concordia Basel getroffen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 47, als Michael Mihaye für Breitenbach erfolgreich war. Emel Dizdarevic brachte Concordia Basel 2:1 in Führung (48. Minute). Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 50. Minute, als Michael Misev für Breitenbach traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Concordia Basel sah Vigan Sadiku (38.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Concordia Basel weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Breitenbach für Yves Imhasly (38.) und Ömer Uzakgider (39.).

Die Offensive von Breitenbach hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Breitenbach seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 23 Spielen 59 Punkte auf dem Konto. Für Breitenbach ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Breitenbach auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Bubendorf. Das Spiel findet am 27. Mai statt (17.30 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Für Concordia Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 4. Concordia Basel hat bisher zwölfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Concordia Basel daheim mit FC Oberdorf (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Mai (16.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Concordia Basel 3:2 (0:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 23. Emel Dizdarevic 0:1. 47. Michael Mihaye 1:1. 48. Emel Dizdarevic 1:2. 50. Michael Misev 2:2. 88. Jonah Hänggi 3:2. – Breitenbach: Raphael Walliser, Ömer Uzakgider, Yves Imhasly, Valdon Berbatovci, Tobias Oesch, Jonah Hänggi, Michael Hänggi, Aurelian Merckx, Michael Schneider, Silvan Walliser, Michael Mihaye. – Concordia BS: Eren Kus, Noah Lamotte, Reto Bornhauser, Jann Erhard, Vildan Aliji, Kasey Kunz, Lio Erhard, Jasin Medziti, Carlo Loiudice, Vigan Sadiku, Emel Dizdarevic. – Verwarnungen: 10. Jann Erhard, 15. Vildan Aliji, 38. Yves Imhasly, 39. Ömer Uzakgider, 41. Carlo Loiudice, 90. Aaron Ruckstuhl – Ausschluss: 38. Vigan Sadiku.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 01:40 Uhr.