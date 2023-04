3. Liga, Gruppe 2 Breitenbach setzt Siegesserie auch gegen Laufen fort Breitenbach reiht Sieg an Sieg: Gegen Laufen hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0

Entschieden war das Spiel bereits in der ersten Halbzeit, in der Breitenbach dreimal traf. Michael Misev erzielte in der 9. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Breitenbach. Michael Hänggi sorgte in der 24. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Breitenbach. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jonah Hänggi in der 43. Minute, als er für Breitenbach zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dario Plattner von Laufen erhielt in der 50. Minute die gelbe Karte.

Dass Breitenbach viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 18 Spielen hat Breitenbach durchschnittlich 3.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Breitenbach verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 47 Punkten. Breitenbach hat bisher 15mal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Breitenbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Münchenstein (Platz 5). Die Partie findet am 23. April statt (15.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Laufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 8. Für Laufen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Laufen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Oberdorf (Platz 13). Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Laufen - FC Breitenbach 0:3 (0:3) - Im Nau, Laufen – Tore: 9. Michael Misev 0:1. 24. Michael Hänggi 0:2. 43. Jonah Hänggi 0:3. – Laufen: Reto Giger, Benjamin Niederberger, Beat Spinnler, Fabien Alain Freiberger, Lukas Wüthrich, Anuchan Jeyaseelan, Christoph Stenz, Armend Bufaj, Sascha Volpe, Dario Plattner, David Guntern. – Breitenbach: Raphael Walliser, Michael Schneider, Jonah Hänggi, Michael Hänggi, Silvan Walliser, Yves Imhasly, Ömer Uzakgider, Tobias Oesch, Michael Misev, Valdon Berbatovci, Amos Arnold Ngan. – Verwarnungen: 50. Dario Plattner.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 01:00 Uhr.