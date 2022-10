3. Liga, Gruppe 2 Breitenbach setzt Siegesserie auch gegen Reinach fort Breitenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Reinach fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Bereits in der 6. Minute traf Amos Arnold Ngan zum 1:0. Das letzte Tor der Partie fiel in der 93. Minute, als Michael Hänggi die Führung für Breitenbach auf 2:0 erhöhte.

Bei Breitenbach erhielten Jan Grossenbacher (90.) und Michael Schneider (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Reinach für Marc Widmer (33.) und Augusto Bartalini (63.).

In der Abwehr gehört Breitenbach zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 2).

Breitenbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 19 Punkte bedeuten Rang 2. Für Breitenbach ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Breitenbach daheim gegen das drittplatzierte Team NK Alkar zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Reinach verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Reinach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sieben Spiele gingen verloren.

Reinach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Oberdorf (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Reinach - FC Breitenbach 0:2 (0:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 6. Amos Arnold Ngan (Penalty) 0:1.93. Michael Hänggi 0:2. – Reinach: Luca Weisskopf, Augusto Bartalini, Nicola Thommen, Gianni Rocco, Pascal Kraft, Jan Glasstetter, robin Martin, Marc Widmer, Luca Limardi, Tobias Mutz, Elias Simonato. – Breitenbach: Alex Vosseler, Stefan Liechty, Valdon Berbatovci, Michael Krug, Tobias Oesch, Sebastian Jermann, Silvan Walliser, Michael Misev, Michael Hänggi, Amos Arnold Ngan, Michael Mihaye. – Verwarnungen: 33. Marc Widmer, 63. Augusto Bartalini, 90. Jan Grossenbacher, 90. Michael Schneider.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 00:49 Uhr.

