3. Liga, Gruppe 2 Breitenbach setzt Siegesserie auch gegen Schwarz-Weiss fort Breitenbach reiht Sieg an Sieg: Gegen Schwarz-Weiss hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:0

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 27. Minute war es an Michael Hänggi, Breitenbach 1:0 in Führung zu bringen. In der 38. Minute erhöhte Jonah Hänggi auf 2:0 für Breitenbach.

Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Linus Hägler (49.), Besian Bunjaku (56.) und Patrick Ruas Dias (90.). Gelbe Karten gab es bei Breitenbach für Sebastian Jermann (35.) und Anil Kumar (92.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1.1 hat die Abwehr von Breitenbach ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 64 erzielten Toren Rang 1.

Mit dem Sieg hält Breitenbach seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 17 Spielen 44 Punkte auf dem Konto. Breitenbach hat bisher 14mal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Breitenbach auswärts mit FC Laufen (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 15. April statt (19.45 Uhr, Im Nau, Laufen).

Nach der Niederlage büsst Schwarz-Weiss einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 29 Punkten auf Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Oberdorf (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Schwarz-Weiss a 2:0 (2:0) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 27. Michael Hänggi 1:0. 38. Jonah Hänggi 2:0. – Breitenbach: Raphael Walliser, Michael Mihaye, Michael Hänggi, Jonah Hänggi, Ömer Uzakgider, Michael Misev, Michael Krug, Sebastian Jermann, Valdon Berbatovci, Tobias Oesch, Aurelian Merckx. – Schwarz-Weiss: Luca Brunner, Gian Andrea De Nisco, Linus Hägler, Rrap Cerkini, Serge Müller, Tobias Steinemann, Besian Bunjaku, Niklas Roelli, Janis Wyss, Senol Sengül, Sol Liechti. – Verwarnungen: 35. Sebastian Jermann, 49. Linus Hägler, 56. Besian Bunjaku, 90. Patrick Ruas Dias, 92. Anil Kumar.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.04.2023 21:54 Uhr.