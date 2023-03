3. Liga, Gruppe 2 Breitenbach siegt 3:2 im Spitzenduell gegen Binningen – Siegesserie von Binningen gebrochen Das erstplatzierte Team Breitenbach hat am Samstag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Binningen auswärts 3:2 besiegt.

(chm)

Den Auftakt machte Jonah Hänggi, der in der 23. Minute für Breitenbach zum 1:0 traf. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Francesco Biafora, sorgte in der 26 für den Ausgleich für Binningen. Michael Schneider traf in der 37. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Breitenbach.

In der 70. Minute baute Amos Arnold Ngan den Vorsprung für Breitenbach auf zwei Tore aus (3:1). Francesco Biafora brachte Binningen in der 75. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Breitenbach kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Binningen für Philip Eggenberger (39.) und Fynn Von Planta (72.).

Die Offensive von Breitenbach hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Binningen lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Breitenbach. Im Schnitt lässt das Team 1.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 18 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Breitenbach verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 16 Spielen hat das Team 41 Punkte. Für Breitenbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Breitenbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Schwarz-Weiss a (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Für Binningen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 2. Binningen hat bisher zwölfmal gewonnen und viermal verloren.

Als nächstes trifft Binningen in einem Auswärtsspiel mit FC Oberdorf (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 1. April statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: SC Binningen b - FC Breitenbach 2:3 (1:2) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 23. Jonah Hänggi 0:1. 26. Francesco Biafora (Penalty) 1:1.37. Michael Schneider 1:2. 70. Amos Arnold Ngan 1:3. 75. Francesco Biafora 2:3. – Binningen: Florian Jenny, Fynn Von Planta, Simon Herren, Philip Eggenberger, Manuel Escher, Aramis Rohner, Tim Klein, Luca Yildiz, Remo Hirschi, Francesco Biafora, Benjamin Wirth. – Breitenbach: Raphael Walliser, Ramon Trösch, Ömer Uzakgider, Amos Arnold Ngan, Valdon Berbatovci, Jonah Hänggi, Sebastian Jermann, Michael Schneider, Tobias Oesch, Silvan Walliser, Michael Mihaye. – Verwarnungen: 17. Ömer Uzakgider, 33. Valdon Berbatovci, 39. Philip Eggenberger, 72. Fynn Von Planta, 77. Raphael Walliser, 90. Amos Arnold Ngan.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 07:12 Uhr.