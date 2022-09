3. Liga, Gruppe 2 Breitenbach siegt gegen Laufen Breitenbach gewinnt am Samstag zuhause gegen Laufen 2:0.

(chm)

Bereits in der 14. Minute traf Michael Hänggi zum 1:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Michael Mihaye in der 87. Minute. Er traf zum 2:0 für Breitenbach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Laufen für Simon Steiner (33.) und Joel Noirjean (48.). Eine Verwarnung gab es für Breitenbach, nämlich für Tobias Oesch (90.).

In der Abwehr gehört Breitenbach zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 7 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Breitenbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 4. Breitenbach hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Breitenbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Münchenstein an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Nach der Niederlage büsst Laufen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 9. Laufen hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Laufen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Oberdorf (Platz 10) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Laufen 2:0 (1:0) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 14. Michael Hänggi 1:0. 87. Michael Mihaye 2:0. – Breitenbach: Alex Vosseler, Ramon Trösch, Valdon Berbatovci, Amos Arnold Ngan, Tobias Oesch, Silvan Walliser, Michael Hänggi, Sebastian Jermann, Michael Schneider, Michael Misev, Michael Mihaye. – Laufen: Reto Giger, Benjamin Niederberger, Simon Steiner, Silvan Tschan, Michel Raidler, Sascha Volpe, David Guntern, Andrin Steiner, Alexander Rothen, Philipp Schmidlin, Dario Plattner. – Verwarnungen: 33. Simon Steiner, 48. Joel Noirjean, 90. Tobias Oesch.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2022 20:09 Uhr.

