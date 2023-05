Frauen 3. Liga Breitenbach stolpert gegen Concordia Basel – Siegtreffer durch Sarah Back Überraschender Sieg für Concordia Basel: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Breitenbach (2. Rang) auswärts 1:0 geschlagen.

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. In der 24. Minute schoss Sarah Back das 1:0. Das Tor fiel per Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Concordia Basel, nämlich für Carolyn Steiner (65.). Die einzige gelbe Karte bei Breitenbach erhielt: Flavia Wehrli (82.)

Keine Änderung in der Tabelle für Concordia Basel: Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 7. Concordia Basel hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Concordia Basel tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Arlesheim an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Für Breitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 2. Nach zwei Siegen in Serie verliert Breitenbach erstmals wieder.

Als nächstes tritt Breitenbach in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team FC Telegraph BS zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 4. Juni statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Concordia Basel 0:1 (0:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tor: 24. Sarah Back (Penalty) 0:1. – Breitenbach: Lia Spaar, Romina Jenzer, Fabienne Stalder, Celine Marani, Sarah Duraschiok, Elena Vogel, Livia Schnyder, Flavia Wehrli, Aline Acosta Martinez-Stich, Helena Bossart, Manon Stich. – Concordia BS: Nina Wüthrich, Elena Stebler, Sara Mezni, Esra Polat Kurt, Ronja Knechtle, Arianna Farinha Sierra, Sandra Lizamarie Gerwels, Sarah Back, Sefora Caglioti, Erikene Basha, Carolyn Steiner. – Verwarnungen: 65. Carolyn Steiner, 82. Flavia Wehrli.

