3. Liga, Gruppe 2 Breitenbach verliert gegen Seriensieger Binningen Binningen reiht Sieg an Sieg: Gegen Breitenbach hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Binningen: Sohayl Mehrabi brachte seine Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. Benjamin Wirth erhöhte in der 23. Minute zur 2:0-Führung für Binningen. In der 36. Minute gelang Breitenbach (Michael Krug) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 39. Minute baute Remo Hirschi den Vorsprung für Binningen auf zwei Tore aus (3:1). Wiederum Remo Hirschi erhöhte in der 58. Minute auf 4:1 für Binningen. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Gelbe Karten gab es bei Binningen für Alexander Hafner (73.), Claude Nyfeler (85.) und Simon Herren (86.). Gelbe Karten gab es bei Breitenbach für Anil Kumar (31.) und Silvan Walliser (44.).

Mit einem Tore-Schnitt von 4 Toren pro Spiel ist Binningen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Binningen von Rang 4 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Binningen hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel trifft Binningen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Oberdorf. Die Partie findet am 10. September statt (18.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

In der Tabelle liegt Breitenbach weiterhin auf Rang 5. Das Team hat sechs Punkte. Breitenbach hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Auf Breitenbach wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das sechstplatzierte Team FC Schwarz-Weiss a, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Breitenbach - SC Binningen b 1:4 (1:3) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 16. Sohayl Mehrabi 0:1. 23. Benjamin Wirth 0:2. 36. Michael Krug 1:2. 39. Remo Hirschi 1:3. 58. Remo Hirschi (Penalty) 1:4. – Breitenbach: Fitim Shala, Stefan Liechty, Tobias Oesch, Michael Krug, Amos Arnold Ngan, Michael Hänggi, Jan Grossenbacher, Sebastian Jermann, Silvan Walliser, Michael Misev, Lukas Wyss. – Binningen: Florian Jenny, Manuel Escher, Simon Herren, Alexander Hafner, Marvin Laissue, Sohayl Mehrabi, Tim Klein, Nicolas Spörri, Remo Hirschi, Luca Wagner, Benjamin Wirth. – Verwarnungen: 31. Anil Kumar, 44. Silvan Walliser, 73. Alexander Hafner, 85. Claude Nyfeler, 86. Simon Herren.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2022 23:06 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.