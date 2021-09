3. Liga, Gruppe 1 Breitenbach verliert gegen Seriensieger Laufen – Enis Bufaj mit Last-Minute-Treffer Breitenbach lag gegen Laufen deutlich vorne, nämlich 2:0 (6. Minute) - und verlor dennoch. Laufen feiert einen 3:2-Heimsieg.

Das erste Tor der Partie erzielte Lukas Wyss für Breitenbach. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Manuel Schneider erhöhte in der 6. Minute zur 2:0-Führung für Breitenbach. Ein Eigentor (Luca Damante) in der 8. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Laufen zum 1:2.

Der Ausgleich für Laufen fiel in der 79. Minute (Liridon Osmanaj). Kurz vor Schluss, in der 93. Minute traf Enis Bufaj zum 3:2-Siegestreffer für Laufen.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Breitenbach sah Andreas Jeker (16.) die rote Karte. Gelb erhielt Valmir Rexhepi (90.). Laufen kassierte fünf gelbe Karten.

Die Offensive von Laufen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Breitenbach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 17 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 11).

Laufen bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 16 Punkten. Laufen hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Laufen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Zwingen (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (16.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Für Breitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 12. Für Breitenbach ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Breitenbach ging unentschieden aus. Breitenbach verlor zudem erstmals zuhause.

Breitenbach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf US Olympia 1963 (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (19.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Laufen - FC Breitenbach 3:2 (1:2) - Im Nau, Laufen – Tore: 3. Lukas Wyss 0:1. 6. Manuel Schneider 0:2. 8. Eigentor (Luca Damante) 1:2.79. Liridon Osmanaj 2:2. 93. Enis Bufaj 3:2. – Laufen: Sascha Iten, Florian Büttler, Lendrit Iberdemaj, Fabien Alain Freiberger, Eric Borer, Arthur Gaston Akong Mbida, Lars Kölliker, Flakron Abdullahu, Anuchan Jeyaseelan, Enis Bufaj, Liridon Osmanaj. – Breitenbach: Raphael Walliser, Stefan Liechty, Luca Damante, Michael Krug, Tobias Oesch, Sebastian Jermann, Manuel Schneider, Valmir Rexhepi, Lukas Wyss, Jan Grossenbacher, Andreas Jeker. – Verwarnungen: 13. Liridon Osmanaj, 64. Lars Kölliker, 74. Enis Bufaj, 77. Fabien Alain Freiberger, 90. Valmir Rexhepi, 94. Arthur Gaston Akong Mbida – Ausschluss: 16. Andreas Jeker.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Laufen - FC Breitenbach 3:2, US Olympia 1963 - FC Schwarz-Weiss b 0:2, FC Bubendorf - FC Therwil 5:2, SC Binningen - AC Rossoneri 0:3, FC Gelterkinden - FC Oberwil 0:3

Tabelle: 1. FC Laufen 6 Spiele/16 Punkte (23:5). 2. FC Therwil 6/12 (18:10), 3. SC Binningen 6/12 (15:10), 4. FC Oberwil 6/11 (12:7), 5. FC Bubendorf 6/10 (15:13), 6. FC Black Stars 5/9 (16:15), 7. FC Schwarz-Weiss b 6/9 (12:11), 8. AC Rossoneri 6/9 (14:13), 9. FC Gelterkinden 6/7 (12:15), 10. FC Concordia Basel 5/5 (6:12), 11. FC Zwingen 5/5 (11:14), 12. FC Breitenbach 6/4 (11:17), 13. US Olympia 1963 6/3 (10:16), 14. BCO Alemannia Basel 5/0 (4:21).

