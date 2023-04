4. Liga, Gruppe 4 Brüglingen Basel gewinnt deutlich gegen Münchenstein FC Sieg für Brüglingen Basel: Gegen Münchenstein FC gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Nicolas Menz in der 26. Minute. Er traf für Münchenstein FC zum 1:0. Zum Ausgleich für Brüglingen Basel traf Yves Jäggi in der 65. Minute. Fabio Vielmi schoss Brüglingen Basel in der 76. Minute zur 2:1-Führung.

In der 84. Minute baute Yves Jäggi den Vorsprung für Brüglingen Basel auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Fabio Vielmi, der in der 90. Minute die Führung für Brüglingen Basel auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Münchenstein FC kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Defensive 58 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Brüglingen Basel. 21 Punkte bedeuten Rang 6. Brüglingen Basel hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Brüglingen Basel geht es auf fremdem Terrain gegen Inter Basel (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 23. April statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 9. Münchenstein FC hat bisher zweimal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bosna Basel (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Münchenstein b - FF Brüglingen Basel 1:4 (1:0) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 26. Nicolas Menz 1:0. 65. Yves Jäggi 1:1. 76. Fabio Vielmi 1:2. 84. Yves Jäggi 1:3. 90. Fabio Vielmi 1:4. – Münchenstein FC: Tim Schaub, Nicolas Menz, Mirko Rastelli, Janick Fehr, Riccardo Liebster, Tobia Hiltensperger, Luca Moreno, Dominique Seelig, Gian Mattia Reimann, Tim Hauser, Gregory Müggler. – Brüglingen Basel: Linus Weiland, Paulo Stücklin, Fabian Ronchi, Florio Reber, Severin Reimann, Jan Becker, Dario Frabotta, Yves Jäggi, Matthias Völlmy, Lucas Locher, Dominik Kurt. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 18:42 Uhr.