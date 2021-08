4. Liga, Gruppe 4 Brüglingen Basel mit drei Punkten auswärts gegen Dardania im ersten Spiel – Vierfach-Torschütze Matthias Völlmy Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Brüglingen Basel auswärts gegen Dardania 5:3.

(chm)

Dardania erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Besar Zairi ging das Team in der 9. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 19, als Luca Schären für Brüglingen Basel erfolgreich war.

Danach drehte Brüglingen Basel auf. Das Team schoss ab der 22. Minute noch vier weitere Tore, während Dardania noch zwei Treffer gelangen (zum 2:4 (80. Minute) und 3:4 (85. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Matchwinner für Brüglingen Basel war Matthias Völlmy, der gleich viermal traf. Getroffen hat zudem Luca Schären (1 Tor.) bei Dardania schoss Besar Zairi gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Fadil Jetishi (1 Tore).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jusuf Murtezani von Dardania erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Brüglingen Basel nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Das nächste Spiel trägt Brüglingen Basel zuhause gegen das stark gestartete Team FC Bosna Basel aus. Diese Begegnung findet am Sonntag (29. August) statt (11.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Dardania reiht sich nach dem Spiel auf Rang 7 ein. Für Dardania geht es daheim gegen SC Binningen b weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Dardania - FF Brüglingen Basel 3:5 (1:3) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 9. Besar Zairi 1:0. 19. Luca Schären 1:1. 22. Matthias Völlmy 1:2. 34. Matthias Völlmy 1:3. 49. Matthias Völlmy 1:4. 80. Besar Zairi (Penalty) 2:4.85. Fadil Jetishi 3:4. 91. Matthias Völlmy 3:5. – Dardania: Elbein Kurtaj, Fadil Jetishi, Shkelkjim Lutfiu, Krenar Ademaj, Depatik Ademaj, Sokol Fazliu, Nasuf Lutfiu, Jetlir Alaj, Kenan Abazi, Jusuf Murtezani, Besar Zairi. – Brüglingen Basel: Simon Hunziker, Christian Rempfler, Florio Reber, Fabian Ronchi, Tobias Adler, Luca Schären, Janis Merz, Mattia Monteforte, Matthias Völlmy, Severin Reimann, Linus Weiland. – Verwarnungen: 75. Jusuf Murtezani.

Tabelle: 1. FF Brüglingen Basel 1 Spiel/3 Punkte (5:3). 2. FC Bosna Basel 1/3 (3:0), 3. AS Timau Basel 1/3 (3:2), 4. VfR Kleinhüningen 1/3 (2:1), 5. FC Türkgücü Basel 1/3 (3:2), 6. US Bottecchia BS 0/0 (0:0), 7. FC Dardania 1/0 (3:5), 8. FC Schwarz-Weiss 1/0 (0:3), 9. FC Allschwil 1/0 (1:2), 10. SC Binningen b 1/0 (2:3), 11. SC Steinen Basel b 1/0 (2:3), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2021 11:29 Uhr.