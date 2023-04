4. Liga, Gruppe 4 Brüglingen Basel setzt Siegesserie auch gegen Transmontanos fort – Dominik Kurt als Matchwinner Brüglingen Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Transmontanos fort. Das 1:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Brüglingen Basel das einzige Tor der Partie gelang. In der 77. Minute schoss Dominik Kurt das 1:0.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Transmontanos sah Osvaldo Ramos (75.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Fernando Manuel Nogueira Marques (21.), Rui Fernando Marinho Lopes (57.) und Selmo Joao Mbote (61.). Bei Brüglingen Basel gab es sechs gelbe Karten.

Brüglingen Basel machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 4. Brüglingen Basel hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Brüglingen Basel tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von US Olympia 1963 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 7. Mai statt (11.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Für Transmontanos hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Für Transmontanos war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Transmontanos spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Münchenstein b (Platz 9). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (15.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: SV Transmontanos Basel - FF Brüglingen Basel 0:1 (0:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tor: 77. Dominik Kurt 0:1. – Transmontanos: Filipe António Dos Santos Martins, Micael Manuel Pires, Carlos Filipe Dias Cadime, Rui Jorge Gonçalves Macedo, Rui Fernando Marinho Lopes, Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina, Selmo Joao Mbote, Osvaldo Ramos, Fernando Manuel Nogueira Marques, Antonio Manuel Gomes De Castro, Luenderson Picanço Do Nascimento. – Brüglingen Basel: Linus Weiland, Tobias Adler, Yves Jäggi, Florio Reber, Severin Reimann, Matthias Völlmy, Dario Frabotta, Lucas Locher, Benjamin Meyer, Fabio Vielmi, Dominik Kurt. – Verwarnungen: 21. Fernando Manuel Nogueira Marques, 33. Ferdinand Walker, 55. Matthias Völlmy, 57. Rui Fernando Marinho Lopes, 61. Selmo Joao Mbote, 63. Dario Frabotta, 89. Benjamin Meyer, 91. Mattia Monteforte, 93. Dominik Kurt – Ausschluss: 75. Osvaldo Ramos.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2023 00:19 Uhr.