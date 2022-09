Frauen 3. Liga Bubendorf bezwingt auswärts Telegraph BS – Entscheidung in der Schlussminute Bubendorf behielt im Spiel gegen Telegraph BS am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Bubendorf drehte das Spiel in den letzten 11 Minuten, als Bubendorf zunächst ausglich und danach in Führung ging. Zunächst war Erlisa Ibraimi in der 79. Minute erfolgreich, dann traf Sarina Spidalieri 13 Minuten später zum 3:2. Den ersten Treffer der Partie hatte Nora Lang in der 45. Minute für Telegraph BS geschossen. Gleichstand war in der 52. Minute hergestellt: Erlisa Ibraimi traf für Bubendorf. Marissa Schraner erzielte in der 75. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Telegraph BS.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Amélie Guillod von Bubendorf erhielt in der 39. Minute die gelbe Karte.

Bubendorf hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 7 Tore in drei Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.3 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Telegraph BS ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 6).

Bubendorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Bubendorf ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat nie zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Für Bubendorf geht es in einem Heimspiel gegen FC Arlesheim (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (10.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegraph BS rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Telegraph BS hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Telegraph BS trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf SV Muttenz (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 11. September statt (11.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Telegraph BS - FC Bubendorf 2:3 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 45. Nora Lang 1:0. 52. Erlisa Ibraimi 1:1. 75. Marissa Schraner 2:1. 79. Erlisa Ibraimi 2:2. 92. Sarina Spidalieri 2:3. – Telegraph BS: Anna Schiel, Kirsty Bannon, Barbara Luder, Kim Bachofer, Flurina Wülser, Mo Jonasch, Marissa Schraner, Bettina Geissmann, Hanna Knauber, Jennifer Anderau, Nora Lang. – Bubendorf: Léonie Bürgin, Jael Scheibler, Marietta Schäfer, Nathalie Wirz, Patricia Hartmann, Svenja Kellerhals, Ramona Thommen, Jasmin Trösch, Karin Sprunger, Amélie Guillod, Erlisa Ibraimi. – Verwarnungen: 39. Amélie Guillod.

