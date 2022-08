Frauen 3. Liga Bubendorf bezwingt im Auftaktspiel auswärts Concordia BS – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Bubendorf auswärts gegen Concordia BS 3:2.

(chm)

Concordia BS ging zunächst in Führung, als Fesnike Rushiti in der 2. Minute traf. Dann glich aber Erlisa Ibraimi (10.) für Bubendorf aus. Erlisa Ibraimi in der 15. Minute und Laila Redjepov in der 49. Minute brachten Bubendorf sodann 3:1 in Führung. Concordia BS kam in der 55. Minute noch auf 2:3 heran, als Carolyn Steiner traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Bubendorf reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Bubendorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Breitenbach (Platz 7). Die Partie findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Nach dem ersten Spiel steht Concordia BS auf dem sechsten Rang. Concordia BS spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SV Muttenz (Platz 9). Die Partie findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Bubendorf 2:3 (1:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 2. Fesnike Rushiti 1:0. 10. Erlisa Ibraimi 1:1. 15. Erlisa Ibraimi 1:2. 49. Laila Redjepov 1:3. 55. Carolyn Steiner 2:3. – Concordia BS: Melina Schreiber, Fatos Alci, Azra Nur Bozkurt, Elena Stebler, Seren Arabaci, Ronja Knechtle, Desirée Bohren, Sanja Kovacevic, Irem Sahin, Cheyenne Pauletto, Fesnike Rushiti. – Bubendorf: Léonie Bürgin, Svenja Kellerhals, Patricia Hartmann, Nathalie Wirz, Ramona Thommen, Laila Redjepov, Nina Waldmeier, Laura Sharon Schaub, Nina Kosmerlj, Amélie Guillod, Erlisa Ibraimi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2022 00:37 Uhr.