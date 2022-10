Frauen 3. Liga Bubendorf bezwingt Muttenz – Siegtreffer in 86. Minute Sieg für Bubendorf: Gegen Muttenz gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

Der Siegtreffer für Bubendorf gelang Erlisa Ibraimi in der 86. Minute. In der 13. Minute hatte Erlisa Ibraimi Bubendorf in Führung gebracht. Der Ausgleich für Muttenz fiel in der 83. Minute durch Lea Galvagno.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Bubendorf liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Das Team hat nach sieben Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Für Bubendorf ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Bubendorf auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SV Sissach. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Nach der Niederlage büsst Muttenz einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 7. Muttenz hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Muttenz auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Gelterkinden (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Bubendorf - SV Muttenz 2:1 (1:0) - Brühl, Bubendorf – Tore: 13. Erlisa Ibraimi 1:0. 83. Lea Galvagno 1:1. 86. Erlisa Ibraimi 2:1. – Bubendorf: Léonie Bürgin, Nina Kosmerlj, Svenja Kellerhals, Patricia Hartmann, Marina Graf, Ramona Thommen, Nathalie Wirz, Laura Sharon Schaub, Laila Redjepov, Sarina Antonutti, Erlisa Ibraimi. – Muttenz: Alina Lüthi, Sandra Imhof, Noemie Berger, Mahisha Eigenmann, Patricia Studer, Andrea Cristobal, Lea Galvagno, Nadia Gubser, Jasmin Schäfer, Chantal Anzelini, Angelina Jovanovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

