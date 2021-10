Frauen 3. Liga Bubendorf entscheidet Spitzenspiel gegen Möhlin-Riburg/ACLI für sich Sieg für Bubendorf im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am Sonntag zuhause gegen den zweitklassierten Verein Möhlin-Riburg/ACLI 3:0.

Erlisa Ibraimi traf in der 25. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Bubendorf. In der 45. Minute baute Naemi Elsässer den Vorsprung für Bubendorf auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Erlisa Ibraimi, die in der 46. Minute die Führung für Bubendorf auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Bubendorf hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.4 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Möhlin-Riburg/ACLI nicht so viele Tore wie gegen Bubendorf. Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 4).

Mit dem Sieg hält Bubendorf seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach acht Spielen 21 Punkte auf dem Konto. Für Bubendorf ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Bubendorf spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SV Muttenz (Platz 5). Das Spiel findet am 31. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Nach der Niederlage büsst Möhlin-Riburg/ACLI einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Möhlin-Riburg/ACLI erstmals wieder. Möhlin-Riburg/ACLI verlor zudem erstmals zuhause.

Für Möhlin-Riburg/ACLI geht es daheim gegen FC Telegraph BS (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Bubendorf - Team Fricktal 3:0 (3:0) - Brühl, Bubendorf – Tore: 25. Erlisa Ibraimi 1:0. 45. Naemi Elsässer 2:0. 46. Erlisa Ibraimi 3:0. – Bubendorf: Karin Sprunger, Jael Scheibler, Nathalie Wirz, Patricia Hartmann, Nina Waldmeier, Laura Sharon Schaub, Nina Kosmerlj, Valentina Papic, Sara Suppa, Erlisa Ibraimi, Naemi Elsässer. – Möhlin-Riburg/ACLI: Seraina Wolf, Sarah Mettauer, Mia Schaub, Erin Keser, Alexandra Schlienger, Ariane Schmid, Daniela Markovic, Selina Grenacher, Yael Garcia Sanchez, Alessia Magliocca, Nina Wüthrich. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Telegraph BS - FC Reinach 0:2, FC Bubendorf - Team Fricktal 3:0, FC Concordia Basel - SV Muttenz 0:3, FC Arlesheim - FC Lausen 72 3:1

Tabelle: 1. FC Bubendorf 8 Spiele/21 Punkte (35:12). 2. FC Reinach 8/16 (23:8), 3. Team Fricktal 8/16 (17:11), 4. FC Breitenbach 8/13 (13:10), 5. SV Muttenz 8/12 (8:8), 6. FC Arlesheim 8/11 (14:16), 7. FC Rheinfelden 8/11 (21:19), 8. FC Telegraph BS 8/10 (11:16), 9. FC Concordia Basel 8/6 (12:26), 10. FC Lausen 72 8/0 (5:33).

