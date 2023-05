Frauen 3. Liga Bubendorf mit Sieg gegen Rheinfelden 1909 Bubendorf behielt im Spiel gegen Rheinfelden 1909 am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Das Skore eröffnete Erlisa Ibraimi in der 4. Minute. Sie traf für Bubendorf zum 1:0. Der Ausgleich für Rheinfelden 1909 fiel in der 17. Minute, als Ramona Thommen ins eigene Tor traf. Nathalie Wirz traf in der 42. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Bubendorf.

Der Ausgleich für Rheinfelden 1909 fiel in der 43. Minute (Zoë Menzinger). Erlisa Ibraimi traf in der 70. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Bubendorf. Das letzte Tor der Partie fiel in der 87. Minute, als Valentina Papic für Bubendorf auf 4:2 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In den bisherigen Spielen ist Bubendorf nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.6. Das bedeutet, dass Bubendorf die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Rheinfelden 1909 kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Bubendorf. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Bubendorf hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bubendorf trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Gelterkinden (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (14.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Nach der Niederlage büsst Rheinfelden 1909 einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 5. Rheinfelden 1909 hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rheinfelden 1909 tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SV Muttenz an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Rheinfelden 1909 4:2 (2:2) - Brühl, Bubendorf – Tore: 4. Erlisa Ibraimi 1:0. 17. Eigentor (Ramona Thommen) 1:1.42. Nathalie Wirz 2:1. 43. Zoë Menzinger 2:2. 70. Erlisa Ibraimi 3:2. 87. Valentina Papic 4:2. – Bubendorf: Léonie Bürgin, Jael Scheibler, Ramona Thommen, Patricia Hartmann, Eva Vakili Tehami, Nathalie Wirz, Nina Kosmerlj, Svenja Kellerhals, Jasmin Trösch, Valentina Papic, Erlisa Ibraimi. – Rheinfelden 1909: Claudia Füglistaller, Antonia Zünd, Cinja Sacher, Nadine Stähli, Serena Bühlmann, Xiaoting Eva Ke, Martina Mahrer, Melanie Krüger, Fabienne Pamukcu Mock, Stephanie Capomolla, Zoë Menzinger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

