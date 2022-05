3. Liga, Gruppe 1 Bubendorf verliert gegen Seriensieger Laufen Laufen setzt seine Siegesserie auch gegen Bubendorf fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den zehnten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Enis Bufaj traf in der 23. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Laufen. In der 26. Minute baute Alexander Rothen den Vorsprung für Laufen auf zwei Tore aus (2:0). Enis Bufaj baute in der 42. Minute die Führung für Laufen weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lendrit Iberdemaj in der 78. Minute, als er für Laufen zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bubendorf für Jethusan Vasanthakumar (57.) und Alex Schärli (67.). Laufen blieb ohne Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.9 Toren pro Spiel ist Laufen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Laufen seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 25 Spielen 65 Punkte auf dem Konto. Laufen hat bisher 21mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Laufen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gelterkinden (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (13.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Für Bubendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 6. Bubendorf hat bisher elfmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Bubendorf spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: US Olympia 1963 (Rang 13). Das Spiel findet am 7. Juni statt (20.15 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Laufen - FC Bubendorf 4:0 (3:0) - Im Nau, Laufen – Tore: 23. Enis Bufaj 1:0. 26. Alexander Rothen 2:0. 42. Enis Bufaj 3:0. 78. Lendrit Iberdemaj 4:0. – Laufen: Sascha Iten, Florian Büttler, Timo Karrer, Simon Schnell, Luca Brunner, Christoph Stenz, Alexander Rothen, Lars Kölliker, Arthur Gaston Akong Mbida, Fabian Krasniqi, Enis Bufaj. – Bubendorf: Enamullah Sharifi, Sascha Wieland, Severin Gentsch, Alex Schärli, Jethusan Vasanthakumar, Fabio Filipe Rita Costa, Roger Niederhauser, Christian Preiswerk, Oliver Simon, Simon Weber, Dario Minnig. – Verwarnungen: 57. Jethusan Vasanthakumar, 67. Alex Schärli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2022 06:11 Uhr.