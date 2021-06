2. Liga Concordia Basel bezwingt auswärts Muttenz Concordia Basel behielt im Spiel gegen Muttenz am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Jorge Diogo Faria Carvalho eröffnete in der 12. Minute das Skore, als er für Concordia Basel das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Patrick Moren durch seinen Treffer für Muttenz in der 24. Minute her. Mihael Validzic erzielte in der 38. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Concordia Basel. Mit dem 3:1 für Concordia Basel schoss Jorge Diogo Faria Carvalho das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Concordia Basel bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 36 Punkten. Für Concordia Basel ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und siebenmal auswärts gewonnen.

Für Concordia Basel ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Mit der Niederlage rückt Muttenz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 5. Für Muttenz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Muttenz ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: SV Muttenz - FC Concordia Basel 1:3 (1:2) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 12. Jorge Diogo Faria Carvalho 0:1. 24. Patrick Moren 1:1. 38. Mihael Validzic 1:2. 49. Jorge Diogo Faria Carvalho 1:3. – Muttenz: Alex Joel Foti Kamdem, Mirzad Ajanovic, Patrick Moren, Nicola Zogg, Janic Spreiter, Arlind Alioski, Luca Ingold, Alain Geiger, Nicolas Vögtlin, Deniz Toklu, Philipp Hossli. – Concordia BS: Stefan Milincic, Marco Mandal, Nicolas Enderlin, Jorge Diogo Faria Carvalho, Fernando Muelle Sanmartin, Manuel Jenni, Mihael Validzic, Seyfettin Kalayci, Arthur Gaston Akong Mbida, Berat Karaca, Manuel Alessio. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Dardania 10:2, FC Birsfelden - FC Aesch 2:2, SV Muttenz - FC Concordia Basel 1:3, FC Reinach - FC Black Stars 2:0, AS Timau Basel - FC Gelterkinden 2:3, FC Pratteln - FC Wallbach-Zeiningen 2:0, BSC Old Boys - FC Laufen 6:0

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 13 Spiele/36 Punkte (54:13). 2. FC Reinach 13/23 (32:27), 3. FC Birsfelden 13/22 (28:23), 4. FC Pratteln 13/20 (31:26), 5. SV Muttenz 13/19 (33:35), 6. FC Aesch 13/19 (29:25), 7. FC Dardania 13/18 (27:43), 8. FC Wallbach-Zeiningen 13/17 (24:36), 9. FC Gelterkinden 13/16 (19:22), 10. BSC Old Boys 13/16 (29:25), 11. FC Möhlin-Riburg/ACLI 13/16 (37:38), 12. FC Black Stars 13/13 (25:31), 13. AS Timau Basel 13/13 (24:30), 14. FC Laufen 13/12 (22:40).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.06.2021 13:49 Uhr.