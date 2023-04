3. Liga, Gruppe 2 Concordia Basel bezwingt Laufen Sieg für Concordia Basel: Gegen Laufen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1.

Concordia Basel ging in der 62. Spielminute durch Emel Dizdarevic in Führung, ehe Laufen in der 64. Minute (Philipp Schmidlin) der Ausgleich gelang. Per Penalty traf Vigan Sadiku in der 72. Minute zur 2:1-Führung für Concordia Basel. Mit dem 3:1 für Concordia Basel schoss Armin Sabotic das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Concordia Basel für Emel Dizdarevic (5.), Marco Antonio Marroquin Perez (14.) und Carlo Loiudice (65.). Bei Laufen erhielten Fabien Alain Freiberger (61.), Fabrice Eichenberger (71.) und Tobias Schnell (87.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Concordia Basel hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Concordia Basel unverändert. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 5. Concordia Basel hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Concordia Basel wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Münchenstein, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 15. April statt (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Laufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 8. Laufen hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Laufen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Breitenbach an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 15. April statt (19.45 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Laufen 3:1 (0:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 62. Emel Dizdarevic (Penalty) 1:0.64. Philipp Schmidlin 1:1. 72. Vigan Sadiku (Penalty) 2:1.87. Armin Sabotic 3:1. – Concordia BS: Enzo Turkauf, Noah Lamotte, Rayan Hajabo, Armin Sabotic, Reto Bornhauser, Noël Guthauser, Lio Erhard, Carlo Loiudice, Haris Hodzic, Marco Antonio Marroquin Perez, Emel Dizdarevic. – Laufen: Reto Giger, Benjamin Niederberger, Jean Pascal Rudin, Fabien Alain Freiberger, Eric Borer, Fabrice Eichenberger, David Guntern, Beat Spinnler, Armend Bufaj, Dario Plattner, Sascha Volpe. – Verwarnungen: 5. Emel Dizdarevic, 14. Marco Antonio Marroquin Perez, 61. Fabien Alain Freiberger, 65. Carlo Loiudice, 71. Fabrice Eichenberger, 87. Tobias Schnell.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 15:01 Uhr.