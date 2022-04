3. Liga, Gruppe 1 Concordia Basel gewinnt klar gegen Gelterkinden Concordia Basel gewinnt am Sonntag zuhause gegen Gelterkinden 1:0.

(chm)

In der 8. Minute traf Angelo Di Palma für Concordia BS zum 0:0-Ausgleich. In der 13. Minute hiess es nach einem Eigentor von Yannick Brogle 1:0 für Concordia Basel. Lio Erhard traf in der 16. Minute. Es war die Führung zum 0:1 für Concordia BS. In der 60. Minute war es erneut Lio Erhard, der Concordia BS mit seinem Tor 0:1 in Führung brachte. Per Penalty traf Elid Basha in der 67. Minute zur 0:1-Führung für Concordia BS.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Concordia Basel eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Concordia Basel die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Gelterkinden ein relativ häufiges Phänomen. Die total 49 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 12).

Concordia Basel machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 9. Concordia Basel hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Concordia Basel geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Bubendorf (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (12. April) (20.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Mit der Niederlage rückt Gelterkinden in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 12. Gelterkinden hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gelterkinden in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Black Stars. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (19.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Gelterkinden 5:0 (1:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 8. Angelo Di Palma 0:0. 13. Eigentor (Yannick Brogle) 1:0.16. Lio Erhard 1:0. 60. Lio Erhard 1:0. 67. Elid Basha (Penalty) 1:0. – Concordia Basel: Stefan Milincic, Simon Furler, Vildan Aliji, Kristian Zaric, Selkan Kül, Lio Erhard, Elid Basha, Leo Marjanovic, Haris Hodzic, Vildon Memeti, Angelo Di Palma. – Gelterkinden: Jannis Lüthy, Noa Merz, Manuel Wiederkehr, Alexander Thommen, Yves Arnold, Nicola Zbinden, Yannick Brogle, Yafiet Debesay, Joël Hänggi, Marco Erny, Marek Binjas. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2022 06:34 Uhr.