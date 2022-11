3. Liga, Gruppe 2 Concordia Basel setzt Siegesserie auch gegen Gelterkinden fort Concordia Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Gelterkinden fort. Das 4:0 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Jann Erhard traf in der 43. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Concordia Basel. Mit seinem Tor in der 60. Minute brachte Jonah Hänggi Concordia Basel mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Concordia Basel erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Noël Guthauser weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Aaron Ruckstuhl in der 74. Minute, als er für Concordia Basel zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Concordia Basel gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Gelterkinden für Giulian Masi (40.) und Adriano Maglio (72.).

Zahlreiche Gegentore sind für Gelterkinden ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 37 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 11).

Concordia Basel machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 28 Punkten auf Rang 3. Concordia Basel hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Concordia Basel auswärts mit SV Muttenz (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 11. März statt ( Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Für Gelterkinden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 12. Für Gelterkinden war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Gelterkinden tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Breitenbach an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 11. März statt (19.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Concordia Basel 0:4 (0:1) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 43. Jann Erhard 0:1. 60. Jonah Hänggi 0:2. 70. Noël Guthauser 0:3. 74. Aaron Ruckstuhl 0:4. – Gelterkinden: Alexander Bühlmann, Manuel Wiederkehr, Alexander Thommen, Yannick Brogle, Timo Buess, Giulian Masi, Numa Tschopp, Abdu Suleyman, Adriano Maglio, Vittorio Ciaramella, Mike Kaufmann. – Concordia BS: Christian D Avolio, Jonah Hänggi, Luca Lichtenberger, Kristian Zaric, Selkan Kül, Noël Guthauser, Vigan Sadiku, Kevin Schiffer, Marco Antonio Marroquin Perez, Jann Erhard, Aaron Ruckstuhl. – Verwarnungen: 40. Giulian Masi, 63. Kristian Zaric, 66. Vigan Sadiku, 72. Adriano Maglio, 72. Selkan Kül, 76. Rayan Hajabo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

