Frauen 3. Liga Concordia Basel siegt gegen Rheinfelden 1909 Concordia Basel behielt im Spiel gegen Rheinfelden 1909 am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Carolyn Steiner für Concordia Basel. In der 13. Minute traf sie zum 1:0. Wiederum Carolyn Steiner erhöhte in der 23. Minute auf 2:0 für Concordia Basel. Sefora Caglioti baute in der 51. Minute die Führung für Concordia Basel weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Tabea Aebi in der 55. Minute für Rheinfelden 1909 auf 1:3.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Louisa Geuke von Concordia Basel erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Concordia Basel um einen Platz nach vorne. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Concordia Basel hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Concordia Basel ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Rheinfelden 1909 einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 8. Für Rheinfelden 1909 war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Rheinfelden 1909 ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Rheinfelden 1909 3:1 (2:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 13. Carolyn Steiner 1:0. 23. Carolyn Steiner 2:0. 51. Sefora Caglioti 3:0. 55. Tabea Aebi 3:1. – Concordia BS: Sarah Rey, Sophie Jirasko, Anja Orschulko, Esra Polat Kurt, Sabrina Bosco, Sefora Caglioti, Sandra Lizamarie Gerwels, Sara Mezni, Ronja Knechtle, Aleyna Arabaci, Carolyn Steiner. – Rheinfelden 1909: Claudia Füglistaller, Laura Lucchesi, Nadine Stähli, Martina Mahrer, Sara Jenzer, Serena Bühlmann, Stephanie Capomolla, Sina Grieder, Antonia Zünd, Eva Berse, Gina Aisha Philomena Kayhan. – Verwarnungen: 65. Louisa Geuke.

