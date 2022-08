3. Liga, Gruppe 2 Concordia BS bezwingt zum Auftakt Muttenz Concordia BS bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Muttenz zuhause mit 2:1

(chm)

Concordia BS lag ab der 7. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Vildan Aliji (4. Minute) und Noël Guthauser getroffen hatten. In der 55. Minute erzielte Muttenz (Marc Stebler) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Concordia BS für Miroljub Obradovic (50.), Angelo Di Palma (85.) und Vigan Sadiku (88.). Für Muttenz gab es keine Karte.

In der Tabelle steht Concordia BS nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Im nächsten Spiel kriegt es Concordia BS auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Binningen b. Das Spiel findet am 27. August statt (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

In der Tabelle steht Muttenz nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Muttenz tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Breitenbach an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 28. August statt (11.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Concordia Basel - SV Muttenz 2:1 (2:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 4. Vildan Aliji 1:0. 7. Noël Guthauser 2:0. 55. Marc Stebler 2:1. – Concordia BS: Christian D Avolio, Kasey Kunz, Vildan Aliji, Kristian Zaric, Reto Bornhauser, Vigan Sadiku, Noël Guthauser, Miroljub Obradovic, Armin Sabotic, Lio Erhard, Angelo Di Palma. – Muttenz: Lars Mauthe, Pascal Amsler, Aytunc Celep, Luca Fullin, Joey Ridacker, Burak Hacilar, Luca Ingold, Fabio Bächtold, Florent Vögtlin, Karim Chouireb, Eric Bernet. – Verwarnungen: 50. Miroljub Obradovic, 85. Angelo Di Palma, 88. Vigan Sadiku.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2022 12:29 Uhr.