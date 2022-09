3. Liga, Gruppe 2 Concordia BS sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Münchenstein FC Sechs Tore sind zwischen Concordia BS und Münchenstein FC gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Den Auftakt machte Noël Guthauser, der in der 1. Minute für Concordia BS zum 1:0 traf. Concordia BS baute die Führung in der 16. Minute (Haris Hodzic) weiter aus (2:0). Pechvogel Rayan Hajabo traf in der 45. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Münchenstein FC zum 1:2 bedeutete.

Per Elfmeter glich Matteo Saracino das Spiel in der 53. Minute für Münchenstein FC wieder aus. In der 55. Minute gelang Finn Leitner der Führungstreffer zum 3:2 für Münchenstein FC. Per Elfmeter glich Vildan Aliji das Spiel in der 58. Minute für Concordia BS wieder aus.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Concordia BS kassierte vier gelbe Karten. Bei Münchenstein FC erhielten Matteo Saracino (10.), Fabio Di Benedetto (52.) und Fabian Cigliano (75.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Concordia BS: Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 6. Concordia BS hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Concordia BS auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Dardania. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 3. Münchenstein FC hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Münchenstein FC wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das viertplatzierte Team FC Breitenbach, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Münchenstein 3:3 (2:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 1. Noël Guthauser 1:0. 16. Haris Hodzic 2:0. 45. Eigentor (Rayan Hajabo) 2:1.53. Matteo Saracino (Penalty) 2:2.55. Finn Leitner 2:3. 58. Vildan Aliji (Penalty) 3:3. – Concordia BS: Beytullah Secilmis, Noah Lamotte, Vildan Aliji, Rayan Hajabo, Rilind Muhaxheri, Luca Lichtenberger, Haris Hodzic, Jann Erhard, Carlo Loiudice, Noël Guthauser, Angelo Di Palma. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Arda Izgi, Joel Scherrer, Fabio Di Benedetto, Finn Leitner, Noe Ledermann, James Riedberger, Luca Ritter, Matteo Saracino, Sandro Menegola, Giuliano Salvia. – Verwarnungen: 10. Matteo Saracino, 52. Noah Lamotte, 52. Fabio Di Benedetto, 54. Angelo Di Palma, 75. Fabian Cigliano, 81. Jann Erhard, 90. Nedjat Memeti.

