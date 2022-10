4. Liga, Gruppe 4 Cyrill Schulz rettet Allschwil einen Punkt gegen Inter Basel Im Spiel zwischen Inter Basel und Allschwil gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Erst in der Schlussphase holte Allschwil einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Janis Birrer eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Allschwil das 1:0 markierte. Per Elfmeter glich Nourallah Nouri das Spiel in der 60. Minute für Inter Basel wieder aus. Nourallah Nouri war auch gleich für die 2:1-Führung (80. Minute) für Inter Basel verantwortlich. Zum Ausgleich für Allschwil traf Cyrill Schulz in der 95. Minute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Inter Basel sah Suleyman Huseyni (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Suleyman Huseyni (45.) und Wahidullah Bayat (62.). Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Allschwil.

Inter Basel bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Vier Punkte bedeuten Rang 9. Inter Basel hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Inter Basel auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Türkgücü Basel. Die Partie findet am 30. Oktober statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 7. Allschwil hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Allschwil geht es daheim gegen SV Transmontanos Basel (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (16.30 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: Inter Basel - FC Allschwil 2:2 (0:1) - Rankhof, Basel – Tore: 5. Janis Birrer 0:1. 60. Nourallah Nouri (Penalty) 1:1.80. Nourallah Nouri 2:1. 95. Cyrill Schulz 2:2. – Inter Basel: Suleyman Huseyni, Qhader Mohammadi, Mahmoud Amirzade, Younus Amiri, Eid Mohammad Mohammad Musa, Wahidullah Bayat, Nourallah Nouri, Basir Saqi Zade, Hamid Reza Esfandyary, Gholam Farook Mohammadi, Siawash Fayez. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Federico Panazzolo, Cyrill Schulz, Sinan Jusufovic, Nikolas Brunschwig, Marco Venerito, Florian Schoeffel, Florian Schlachter, Nico Müller, Granit Emini, Janis Birrer. – Verwarnungen: 24. Cyrill Schulz, 40. Lenny Marksteiner, 45. Suleyman Huseyni, 62. Wahidullah Bayat, 79. Florian Schlachter, 88. Nico Müller, 90. Michel Schweighauser – Ausschluss: 70. Suleyman Huseyni.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 00:59 Uhr.

