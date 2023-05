3. Liga, Gruppe 1 Daniel Eberle führt Therwil mit drei Toren zum Sieg gegen Black Stars Therwil behielt im Spiel gegen Black Stars am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 7:3.

Das erste Tor der Partie fiel für Therwil: Basil Schubiger brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Black Stars glich in der 36. Minute durch Jael Manuel Adames Gomez aus. In der 46. Minute gelang Ivan Darms der Führungstreffer zum 2:1 für Therwil.

Gleichstand war in der 48. Minute hergestellt: Lazar Vucurovic traf für Black Stars. Daniel Eberle erzielte in der 51. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Therwil. Der gleiche Daniel Eberle war in der 75. Minute auch für das 4:2 für Therwil verantwortlich.

Therwil erhöhte in der 78. Minute seine Führung durch Raphael Suter weiter auf 5:2. erneut Daniel Eberle baute in der 83. Minute die Führung für Therwil weiter aus (6:2). Timmy Langer baute in der 87. Minute die Führung für Therwil weiter aus (7:2). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Jael Manuel Adames Gomez in der 91. Minute für Black Stars auf 3:7.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Therwil erhielt: Joachim Schuster (88.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Black Stars, Denis Zatko (62.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Therwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.9 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Black Stars kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Therwil. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 9. Therwil hat bisher neunmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Therwil geht es daheim gegen FC Schwarz-Weiss b (Platz 14) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (30. Mai) statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Nach der Niederlage büsst Black Stars zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 31 Punkten auf Rang 8. Für Black Stars war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Black Stars tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Nordstern BS an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Black Stars - FC Therwil 3:7 (1:2) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 5. Basil Schubiger 0:1. 36. Jael Manuel Adames Gomez 1:1. 46. Ivan Darms 1:2. 48. Lazar Vucurovic 2:2. 51. Daniel Eberle 2:3. 75. Daniel Eberle 2:4. 78. Raphael Suter 2:5. 83. Daniel Eberle 2:6. 87. Timmy Langer 2:7. 91. Jael Manuel Adames Gomez 3:7. – Black Stars: Lionel Lüthi, Andrea Ochoa, Victor Del Rio de Dios, Laurent Goepfert, Djogo Diallo, Jael Manuel Adames Gomez, Samuel Bussard, Endi Zulic, Antonio Hrnjak, Lazar Vucurovic, Denis Zatko. – Therwil: Sven Scheiber, Raphael Usteri, Urban Schaffter, Luca Damante, Morris Kessler, Raphael Suter, Gabriel Hermon, Basil Schubiger, Ivan Darms, Kim Handschin, Noah Gellert. – Verwarnungen: 62. Denis Zatko, 88. Joachim Schuster.

