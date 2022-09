3. Liga, Gruppe 2 Dardania gewinnt erstmals beim Spiel gegen Reinach Im vierten Spiel ist es endlich soweit: Dardania hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Reinach gewinnt die Mannschaft am Samstag zuhause 3:1.

Den Auftakt machte Erin Ziba, der in der 15. Minute für Dardania zum 1:0 traf. Bujar Fazliu sorgte in der 26. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Dardania. In der 36. Minute baute der gleiche Bujar Fazliu die Führung für Dardania weiter aus. In der 80. Minute sorgte Yannick Levy noch für Resultatkosmetik für Reinach. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Dardania kassierte fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Reinach, nämlich für Alessandro Quagliana (45.).

Dardania verbessert sich in der Tabelle von Rang 14 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Dardania hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Dardania spielt zum nächsten Mal auswärts gegen NK Alkar (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Reinach rutscht in der Tabelle von Rang 12 auf 13. Das Team hat null Punkte. Reinach hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bubendorf (Platz 8). Die Partie findet am 18. September statt (16.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Dardania - FC Reinach 3:1 (3:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 15. Erin Ziba 1:0. 26. Bujar Fazliu 2:0. 36. Bujar Fazliu 3:0. 80. Yannick Levy 3:1. – Dardania: Hüseyin Kemiklioglu, Christian Ramaj, Besfort Gegaj, Axhi Ademaj, Veli Islamaj, Kushtrim Kolgeci, Bujar Fazliu, Gazmend Selishta, Zebur Qerimi, Naser Kurtaj, Erin Ziba. – Reinach: Dominik Fellmann, Ayman Zhou, Alessandro Quagliana, Nicola Thommen, Tobias Mutz, Luca Limardi, Sebastien Kobler, Gregor Jeker, Dario Di Giacomo, Vilson Hylaj, Elias Simonato. – Verwarnungen: 44. Christian Ramaj, 45. Alessandro Quagliana, 71. Naser Kurtaj, 75. Bujar Fazliu, 80. Zebur Qerimi, 88. Depatik Ademaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

