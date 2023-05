3. Liga, Gruppe 2 Dardania setzt Siegesserie auch gegen Oberdorf fort – Bujar Fazliu trifft spät zum Sieg Dardania setzt seine Siegesserie auch gegen Oberdorf fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Dardania gelang nach 53 Minuten Rückstand eine späte Wende: Erst in den letzten Minuten sicherte sich das Team zunächst durch den Ausgleich von Albano Memaj (54) und dann durch den Siegtreffer von Bujar Fazliu den Erfolg. Zuvor war Dardania den grösseren Teil des Spiels zurückgelegen, nachdem Michael Lohner in der 1. Minute Oberdorf in Führung gebracht hatte.

Gelbe Karten gab es bei Oberdorf für Shahir Hashem (15.), Joel Richner (47.) und Andrin Alt (62.). Bei Dardania erhielten Bajram Saljihu (56.) und Bujar Fazliu (75.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Dardania nicht verändert. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 11. Dardania hat bisher siebenmal gewonnen und 14mal verloren.

Mit dem fünftplatzierten SC Münchenstein kriegt es Dardania im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Oberdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Oberdorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Oberdorf trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Reinach (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Dardania 1:2 (1:0) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 1. Michael Lohner 1:0. 54. Albano Memaj 1:1. 81. Bujar Fazliu 1:2. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Elia Zenhäusern, Andrin Alt, Stefan Gehrig, Ramon Hostettler, Jordan Hachenberger, Lucas Burri, Andrea Pichler, Dimitri Spescha, Shahir Hashem, Michael Lohner. – Dardania: Hüseyin Kemiklioglu, Christian Ramaj, Shaban Kryeziu, Zebur Qerimi, Isa Mulaj, Blend Shabani, Edon Mulaj, Bajram Saljihu, Albano Memaj, Adem Matoshi, Bujar Fazliu. – Verwarnungen: 15. Shahir Hashem, 47. Joel Richner, 56. Bajram Saljihu, 62. Andrin Alt, 75. Bujar Fazliu.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

