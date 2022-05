4. Liga, Gruppe 4 Dardania verliert gegen Seriensieger Steinen Basel Steinen Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Dardania fort. Das 4:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Das erste Tor der Partie erzielte Naser Kurtaj für Dardania. In der 30. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 36. Minute hergestellt: Leandro Martins Lopes traf für Steinen Basel. Antonio Manuel Gomes De Castro schoss Steinen Basel in der 55. Minute zur 2:1-Führung.

Leandro Martins Lopes sorgte in der 61. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Steinen Basel. In der 70. Minute gelang Dardania (Naser Kurtaj) der Anschlusstreffer (2:3). Das letzte Tor der Partie fiel in der 93. Minute, als Marcio Joel Martins Lopes die Führung für Steinen Basel auf 4:2 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Steinen Basel für Julio Paulo Nsiandambo (11.) und Josué Mabiala (55.). Bei Dardania erhielten Naser Kurtaj (15.) und Elson Ademaj (63.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Dardania ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Defensive 72 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Steinen Basel rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Für Steinen Basel ist es der dritte Sieg in Serie.

Auf Steinen Basel wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Bosna Basel, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage büsst Dardania zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Dardania erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Dardania in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Schwarz-Weiss. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SC Steinen Basel b - FC Dardania 4:2 (1:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 30. Naser Kurtaj 0:1. 36. Leandro Martins Lopes 1:1. 55. Antonio Manuel Gomes De Castro 2:1. 61. Leandro Martins Lopes 3:1. 70. Naser Kurtaj 3:2. 93. Marcio Joel Martins Lopes 4:2. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Peter Dave Coutts, Julio Paulo Nsiandambo, Vendim Kadriaj, Luca Bozzo, Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina, Marcio Joel Martins Lopes, Ricardo Rico Egli, Antonio Manuel Gomes De Castro, Leandro Martins Lopes, Josué Mabiala. – Dardania: Veli Islamaj, Jetlir Alaj, Axhi Ademaj, Elson Ademaj, Depatik Ademaj, Shkelkjim Lutfiu, Bekim Krasniqi, Jusuf Murtezani, Zebur Qerimi, Gani Selishta, Naser Kurtaj. – Verwarnungen: 11. Julio Paulo Nsiandambo, 15. Naser Kurtaj, 55. Josué Mabiala, 63. Elson Ademaj.

Tabelle

