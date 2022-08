4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 3:0-Auftakterfolg für Kaiseraugst gegen Laufenburg-Kaisten Kaiseraugst bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Laufenburg-Kaisten auswärts mit 3:0

(chm)

Das erste Tor für Kaiseraugst fiel in der 26 Minute (Altin Shabani). Den Sieg sicherte sich das Team in der Schlussphase: Riccardo Salvioli erhöhte in der 83. Minute zur 2:0-Führung für Kaiseraugst. Das letzte Tor der Partie erzielte Nexhmedin Sahiti, der in der 86. Minute die Führung für Kaiseraugst auf 3:0 ausbaute.

Bei Kaiseraugst sah Benito Salvioli (65.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Alessandro D Onghia (43.) und Riccardo Salvioli (48.). Die einzige gelbe Karte bei Laufenburg-Kaisten erhielt: Marco Schönenberger (25.)

Kaiseraugst reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Für Kaiseraugst geht es daheim gegen FC Oberdorf (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Laufenburg-Kaisten liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Mit dem viertplatzierten AC Virtus Liestal kriegt es Laufenburg-Kaisten als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.30 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Laufenburg-Kaisten - FC Kaiseraugst 0:3 (0:1) - Blauen, Laufenburg – Tore: 26. Altin Shabani 0:1. 83. Riccardo Salvioli 0:2. 86. Nexhmedin Sahiti 0:3. – Laufenburg-Kaisten: Mathias Gehrig, Robin Brogle, Pietro Castrogiovanni, Giuseppe Iudici, Raphael Sigstein, Dario Ferrante, Steve Grossenbacher, Nevin Nastasi, Simon Näf, Dashnor Hoti, Marco Schönenberger. – Kaiseraugst: Raul Lara, Flavio D Onghia, Alessandro D Onghia, Severin Guthauser, Lucien Hassenforder, Marco Carluccio, Davide Emanuele Rianna, Nexhmedin Sahiti, Gianluca Salvioli, Riccardo Salvioli, Altin Shabani. – Verwarnungen: 25. Marco Schönenberger, 43. Alessandro D Onghia, 48. Riccardo Salvioli – Ausschluss: 65. Benito Salvioli.

