3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 3:0-Erfolg für Oberwil gegen Gelterkinden Oberwil behielt im Spiel gegen Gelterkinden am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Das Tor von Colin Meyer in der 34. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Oberwil. Pascal Michel sorgte in der 45. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Oberwil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Robin Kern in der 87. Minute, als er für Oberwil zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alexander Thommen von Gelterkinden erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Oberwil zu den Besten: Total liess das Team 7 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 2).

Oberwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Elf Punkte bedeuten Rang 4. Für Oberwil ist es der zweite Sieg in Serie. Oberwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel trifft Oberwil in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Concordia Basel. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Nach der Niederlage büsst Gelterkinden drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 9. Gelterkinden hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gelterkinden in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Therwil. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (17.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Oberwil 0:3 (0:2) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 34. Colin Meyer 0:1. 45. Pascal Michel 0:2. 87. Robin Kern 0:3. – Gelterkinden: Jannis Lüthy, Yannick Brogle, Alexander Thommen, Roman Burri, Leutrim Ahmeti, Yves Arnold, Joël Hänggi, Noa Merz, Manuel Wiederkehr, Marek Binjas, Marco Erny. – Oberwil: Kevin Meyer, Adrian Bayerl, Florian Stiegeler, Daniel Scala, Pascal Kaufmann, Cédric Saladin, Simon Vosseler, Ricardo Pereira de Sousa, Robin Kern, Colin Meyer, Pascal Michel. – Verwarnungen: 78. Alexander Thommen.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Laufen - FC Breitenbach 3:2, US Olympia 1963 - FC Schwarz-Weiss b 0:2, FC Bubendorf - FC Therwil 5:2, SC Binningen - AC Rossoneri 0:3, FC Gelterkinden - FC Oberwil 0:3

Tabelle: 1. FC Laufen 6 Spiele/16 Punkte (23:5). 2. FC Therwil 6/12 (18:10), 3. SC Binningen 6/12 (15:10), 4. FC Oberwil 6/11 (12:7), 5. FC Bubendorf 6/10 (15:13), 6. FC Black Stars 5/9 (16:15), 7. FC Schwarz-Weiss b 6/9 (12:11), 8. AC Rossoneri 6/9 (14:13), 9. FC Gelterkinden 6/7 (12:15), 10. FC Concordia Basel 5/5 (6:12), 11. FC Zwingen 5/5 (11:14), 12. FC Breitenbach 6/4 (11:17), 13. US Olympia 1963 6/3 (10:16), 14. BCO Alemannia Basel 5/0 (4:21).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 00:59 Uhr.