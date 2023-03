4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 3:0-Erfolg für Reinach gegen Therwil Sieg für Reinach: Gegen Therwil gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:0.

(chm)

In der 59. Minute war es an Yannick Strub, Reinach 1:0 in Führung zu bringen. Mit einem weiteren Tor sorgte Yannick Strub in der 79. Minute für das 2:0 für Reinach. Das letzte Tor der Partie erzielte Carmelo Orlando, der in der 94. Minute die Führung für Reinach auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Reinach in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 19 erzielten Toren Rang 8.

Therwil lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Reinach. Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 4).

Reinach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 3. Reinach hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Reinach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Oberwil (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (17.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 4. Therwil hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Therwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ettingen. Das Spiel findet am 25. März statt (18.30 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Telegramm: FC Therwil - FC Reinach 0:3 (0:0) - Känelboden, Therwil – Tore: 59. Yannick Strub 0:1. 79. Yannick Strub 0:2. 94. Carmelo Orlando 0:3. – Therwil: Nicolas Moosbrugger, Gino Vielmi, Luca Leone, Jonas Vögtli, Yannick Hauser, Renato Zingg, Benjamin Meier, Leo Hertig, Alessio Posocco, Severin Hofmann, Nicolas Frei. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Alain Kaiser, Augusto Bartalini, Sven David, Fabio Bögli, Lazar Peric, Mahir Hür, Yannick Stücklin, Yannick Strub, Tobias Mutz. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 21:26 Uhr.

