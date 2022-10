4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 4:1-Sieg für Frenkendorf gegen Laufenburg-Kaisten Frenkendorf gewinnt am Samstag auswärts gegen Laufenburg-Kaisten 4:1.

(chm)

Laufenburg-Kaisten ging zunächst in der 2. Minute in Führung, als Dashnor Hoti zum 1:0 traf. In der 16. Minute gelang Frenkendorf jedoch durch Boze Mijoc der Ausgleich. Kagiso Schnyder erzielte in der 62. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Frenkendorf.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Frenkendorf stellte Ramon Schilt in Minute 75 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Denny Gari in der 91. Minute, als er für Frenkendorf zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Frenkendorf sah Eren Tasdelen (93.) die rote Karte. Gelb erhielt Martin Muheim (2.). Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Laufenburg-Kaisten.

Frenkendorf hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.9 Tore pro Partie.

Frenkendorf bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 25 Punkte bedeuten Rang 2. Für Frenkendorf ist es der zweite Sieg in Serie.

Frenkendorf spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Oberdorf (Rang 10). Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Nach der Niederlage büsst Laufenburg-Kaisten einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 7. Laufenburg-Kaisten hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Laufenburg-Kaisten auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Pratteln. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: FC Laufenburg-Kaisten - FC Frenkendorf 1:4 (1:1) - Blauen, Laufenburg – Tore: 2. Dashnor Hoti (Penalty) 1:0.16. Boze Mijoc 1:1. 62. Kagiso Schnyder 1:2. 75. Ramon Schilt 1:3. 91. Denny Gari 1:4. – Laufenburg-Kaisten: Janik Näf, Alejandro Ritz, Dashnor Hoti, Giuseppe Iudici, Raphael Sigstein, Steve Grossenbacher, Nedeljko Brankovic, Tiago Goncalves Costa, Vincenzo Fiore, Benjamin Etter, Antonio Fiore. – Frenkendorf: Roy Gradl, Lasse Spycher, Fabio Pongan, Eren Tasdelen, Giuseppe Colangelo, Gianluca Padula, Denis Josic, Martin Muheim, Leandro Chiumiento, Boze Mijoc, Kagiso Schnyder. – Verwarnungen: 2. Martin Muheim, 35. Vincenzo Fiore, 36. Benjamin Etter, 62. Janik Näf, 71. Antonio Fiore, 82. Steve Grossenbacher – Ausschluss: 93. Eren Tasdelen.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

