3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 4:1-Sieg für Kleinhüningen gegen Lausen Kleinhüningen gewinnt am Samstag auswärts gegen Lausen 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Michael Monteiro Vaz in der 11. Minute. Er traf für Kleinhüningen zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kleinhüningen stellte Dean Ledermann in Minute 13 her. Devrim Barkin baute in der 32. Minute die Führung für Kleinhüningen weiter aus (3:0).

Devrim Barkin war es auch, der in der 53. Minute Kleinhüningen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 4:0. In der 70. Minute sorgte Elias Küng noch für Resultatkosmetik für Lausen. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Bei Kleinhüningen erhielten Lorik Xheladini (70.) und Egzon Abazi (87.) eine gelbe Karte. Bei Lausen erhielten Arbnor Rexhaj (28.) und Andri Herger (87.) eine gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Kleinhüningen ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 7 erzielten Toren Rang 5.

Die Abwehr von Lausen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 9 Gegentore in zwei Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 11).

Kleinhüningen verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Für Kleinhüningen ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat nie zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Für Kleinhüningen geht es zuhause gegen FC Zwingen (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

In der Tabelle verliert Lausen Plätze und zwar von Rang 12 auf 13. Das Team hat null Punkte. Für Lausen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Lausen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Therwil (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 9. September statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Lausen 72 - VfR Kleinhüningen 1:4 (0:3) - Bifang, Lausen – Tore: 11. Michael Monteiro Vaz 0:1. 13. Dean Ledermann 0:2. 32. Devrim Barkin 0:3. 53. Devrim Barkin 0:4. 70. Elias Küng 1:4. – Lausen: Leandro Peng, Ardian Kasa, Timo Lakerveld, Sascha Meder, Alessio Crimi, Antonino Crimi, Michael Nussbaum, Nikola Gadzic, Saverio Gurri, Emanuele Papale, Elias Küng. – Kleinhüningen: Idriz Maliqi, Al Fayed Ziberi, Ardit Pukaj, Lorik Xheladini, Egzon Abazi, Yannick Bischof, Michael Monteiro Vaz, Xhafer Delija, Loris Saliji, Dean Ledermann, Devrim Barkin. – Verwarnungen: 28. Arbnor Rexhaj, 70. Lorik Xheladini, 87. Andri Herger, 87. Egzon Abazi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 17:12 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.