3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 4:1-Sieg für Zwingen gegen Allschwil Sieg für Zwingen: Gegen Allschwil gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Daniel Stegmüller für Zwingen. In der 17. Minute traf er zum 1:0. Der gleiche Daniel Stegmüller war in der 27. Minute auch für das 2:0 für Zwingen verantwortlich. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der 32. Minute gelang Allschwil (Flavio Bottacin) der Anschlusstreffer (1:2).

Dominik Studer sorgte in der 33. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Zwingen. Das letzte Tor der Partie erzielte Dominique Tschabold, der in der 88. Minute die Führung für Zwingen auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Domenico Fedele von Allschwil erhielt in der 27. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Zwingen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 7. Zwingen hat bisher neunmal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Zwingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Binningen a (Platz 11). Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 5. Für Allschwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Allschwil wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das sechstplatzierte Team FC Liestal, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.30 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Zwingen - FC Allschwil 4:1 (3:1) - Sportplatz Eichhölzli, Zwingen – Tore: 17. Daniel Stegmüller 1:0. 27. Daniel Stegmüller (Penalty) 2:0.32. Flavio Bottacin 2:1. 33. Dominik Studer 3:1. 88. Dominique Tschabold 4:1. – Zwingen: Silvan Lüscher, Luca Labhart, Steven Hänggi, Denojahn Ponnuthurai, Sandro Schütz, Fabian Brunner, Patrick Müller, Renato Lisser, Dominique Tschabold, Dominik Studer, Daniel Stegmüller. – Allschwil: Domenico Fedele, Björn Süess, André Bachmann, Boran Yavuz, Noah Vögtlin, Samir Natarajan, Flavio Bottacin, Till Schaufelberger, Luca Marro, Michele Petta, Raphael Mathias. – Verwarnungen: 27. Domenico Fedele.

