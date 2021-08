4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 4:1-Sieg im ersten Spiel für Riederwald gegen Münchenstein FC Riederwald beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Münchenstein FC setzt es auswärts einen 4:1-Sieg ab.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte José Ivan Parada Jaramillo für Riederwald. In der 24. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Riederwald stellte Loyan Geryare in Minute 36 her. Dank dem Treffer von Mohammad Bashir Naderi (49.) reduzierte sich der Rückstand für Münchenstein FC auf ein Tor (1:2).

Simon Widmer erhöhte in der 54. Minute zur 3:1-Führung für Riederwald. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alex Steiner in der 89. Minute, als er für Riederwald zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mahir Ali Calhan von Münchenstein FC erhielt in der 88. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Riederwald nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Riederwald spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Ettingen. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Münchenstein FC liegt nach Spiel 1 auf Rang 11. Münchenstein FC spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Brislach. Diese Begegnung findet am 29. August statt (15.30 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Telegramm: FC Münchenstein - FC Riederwald 1:4 (0:2) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 24. José Ivan Parada Jaramillo 0:1. 36. Loyan Geryare 0:2. 49. Mohammad Bashir Naderi 1:2. 54. Simon Widmer 1:3. 89. Alex Steiner 1:4. – Münchenstein FC: Lenny Hämmerle, Mahir Ali Calhan, Raphael Schmid, Patrick Presotto, Basil Jäger, Nicolas Menz, Tim Hauser, Dario Muchenberger, Silvan Stürchler, Fabio Pedrido Reber, Mohammad Bashir Naderi. – Riederwald: François Abt, Ramon Henz, Hiram Mondragon Molina, Ronny Bieli, Matthias Hänggi, Simon Widmer, Nicola Steiner, Abel Fissehaye, Colin Christ, Loyan Geryare, José Ivan Parada Jaramillo. – Verwarnungen: 88. Mahir Ali Calhan.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Münchenstein - FC Riederwald 1:4, FC Ettingen - FC Röschenz 2:6

Tabelle: 1. FC Röschenz 1 Spiel/3 Punkte (6:2). 2. FC Riederwald 1/3 (4:1), 3. FC Oberwil 1/1 (1:1), 4. SC Dornach 1/1 (1:1), 5. FC Aesch 0/0 (0:0), 6. FC Reinach 0/0 (0:0), 7. FC Brislach 0/0 (0:0), 8. FC Therwil 0/0 (0:0), 9. FC Kleinlützel 0/0 (0:0), 10. FC Laufen a 0/0 (0:0), 11. FC Münchenstein 1/0 (1:4), 12. FC Ettingen 1/0 (2:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 03:51 Uhr.