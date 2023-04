3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 5:0-Erfolg für Black Stars gegen Binningen Black Stars gewinnt am Samstag zuhause gegen Binningen 5:0.

(chm)

Das Tor von Diamant Berisha in der 12. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Black Stars. In der 47. Minute traf Diamant Berisha bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Black Stars. Black Stars erhöhte in der 69. Minute seine Führung durch Mohamed Tahirou Diallo weiter auf 3:0.

Mit einem weiteren Tor sorgte Mohamed Tahirou Diallo in der 82. Minute für das 4:0 für Black Stars. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Darko Ristic in der 85. Minute, als er für Black Stars zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Black Stars, Emre Ercin (62.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Binningen, nämlich für Joel Müller (87.).

Der Sturm von Black Stars sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Offensive 61 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Binningen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 54 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Black Stars um einen Platz nach vorne. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Black Stars hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Black Stars tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Birsfelden an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Für Binningen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Binningen erstmals wieder.

Für Binningen geht es in einem Heimspiel gegen FC Stein (Platz 13) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Black Stars - SC Binningen a 5:0 (1:0) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 12. Diamant Berisha 1:0. 47. Diamant Berisha 2:0. 69. Mohamed Tahirou Diallo 3:0. 82. Mohamed Tahirou Diallo 4:0. 85. Darko Ristic (Penalty) 5:0. – Black Stars: Lionel Lüthi, Luka Vidovic, Darko Ristic, Dominik Spaqi, Emre Ercin, Esmir Asani, Florent Gacaferi, Arbnit Shala, Yulian Flores Alvarez, Endi Zulic, Denis Zatko. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Robin Baer, Roger Niederhauser, Jonathan Frischknecht, Pablo Krug, Daniel Sliskovic, Flavio Krug, Jannik Frank. – Verwarnungen: 62. Emre Ercin, 87. Joel Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 23:28 Uhr.