4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 5:0-Sieg für Birsfelden gegen Muttenz Sieg für Birsfelden: Gegen Muttenz gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:0.

(chm)

Alessandro Vigliano brachte Birsfelden 1:0 in Führung (17. Minute). Luke Mc Guinness sorgte in der 42. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Birsfelden. Cyrill Rohrer baute in der 47. Minute die Führung für Birsfelden weiter aus (3:0).

Birsfelden erhöhte in der 87. Minute seine Führung durch Alessandro Vigliano weiter auf 4:0. Luke Mc Guinness schoss das 5:0 (90. Minute) für Birsfelden und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Birsfelden für Justin Lacher (60.) und Besnik Krasniqi (70.). Muttenz behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In den bisherigen Spielen ist Birsfelden nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Birsfelden die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Birsfelden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 5. Für Birsfelden ist es der zweite Sieg in Serie. Birsfelden siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Birsfelden auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Bachletten 2020 (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 23. April statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage büsst Muttenz drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 9. Muttenz hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Muttenz geht es in einem Heimspiel gegen FC Srbija 1968 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Birsfelden - SV Muttenz 5:0 (2:0) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 17. Alessandro Vigliano 1:0. 42. Luke Mc Guinness 2:0. 47. Cyrill Rohrer 3:0. 87. Alessandro Vigliano 4:0. 90. Luke Mc Guinness 5:0. – Birsfelden: Mesut Kül, Justin Lacher, Nicola Leibundgut, Dorian Perez, Timo Michael Kraft, Cyrill Rohrer, Shuajb Destani, Besnik Krasniqi, Noris Bajrami, Alessandro Vigliano, Luke Mc Guinness. – Muttenz: Janic Heid, Fabio Kappeler, Alessandro Legge, Fabrizio D Aprile, Dario Siljanoski, Petar Sabo, Emanuele Legge, Dennis Strauch, Mattia Calamaio, Stéphan Berger, Edmond Tahiri. – Verwarnungen: 60. Justin Lacher, 70. Besnik Krasniqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.04.2023 09:26 Uhr.