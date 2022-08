4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 5:1-Auftakterfolg für Diegten Eptingen gegen Sissach Diegten Eptingen siegt zuhause gegen Sissach: Zum Saisonauftakt gab es ein 5:1.

(chm)

Sissach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Olivier Lerch ging das Team in der 2. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 34, als Timo Zeller für Diegten Eptingen erfolgreich war.

Danach drehte Diegten Eptingen auf. Das Team schoss ab der 39. Minute noch vier weitere Tore, während Sissach kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Diegten Eptingen waren: Timo Zeller (2 Treffer), Jan Krieg (2 Treffer) und Janis Erne (1 Treffer). Einziger Torschütze für Sissach war: Olivier Lerch (1 Treffer).

Bei Sissach erhielten Damian Winkler (57.), Jeton Asani (66.) und Alban Asani (84.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Diegten Eptingen, nämlich für Jonas Herzog (92.).

In der Tabelle steht Diegten Eptingen nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Für Diegten Eptingen geht es auswärts gegen FC Frenkendorf (Platz 5) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (25. August) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Sissach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 11 ein. Sissach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Wallbach-Zeiningen (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Diegten Eptingen - SV Sissach 5:1 (2:1) - Hofmatt, Diegten – Tore: 2. Olivier Lerch 0:1. 34. Timo Zeller 1:1. 39. Janis Erne 2:1. 64. Timo Zeller (Penalty) 3:1.68. Jan Krieg 4:1. 96. Jan Krieg 5:1. – Diegten Eptingen: Leandro Di Venere, Lorin Weber, Elia Schmutz, Rouven Schäfer, Janic Lattmann, Rafael Bätscher, Manuel Bätscher, Timo Zeller, Janis Erne, Sven Zeller, Marco Schneider. – Sissach: Marc Kühn, Matteo Tomeo, Dominic Hunziker, Joel Chretien, Jeton Asani, Olivier Lerch, Marvin Schneider, Alex Nyarko, Gustavo Lourenco Goncalves, Nicola Lucini, Eric Pflanz. – Verwarnungen: 57. Damian Winkler, 66. Jeton Asani, 84. Alban Asani, 92. Jonas Herzog.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 01:14 Uhr.