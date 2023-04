4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 5:1-Erfolg für NK Posavina gegen Münchenstein FC Sieg für NK Posavina: Gegen Münchenstein FC gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:1.

(chm)

Münchenstein FC erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Fabio Vigorito ging das Team in der 22. Minute in Führung. Durch Penalty kam es in der 75. Minute zum Ausgleich für NK Posavina. Bonito Tokic verwandelte erfolgreich.

Danach drehte NK Posavina auf. Das Team schoss ab der 80. Minute noch vier weitere Tore, während Münchenstein FC kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für NK Posavina waren: Marin Gudelj, Gabriel Topic, Dominik Situm, Dominik Bacic und Bonito Tokic. Einziger Torschütze für Münchenstein FC war: Fabio Vigorito (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei NK Posavina erhielten Sandro Gogic (28.), Dominik Bacic (49.) und Dominik Situm (72.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Münchenstein FC.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.9 hat die Abwehr von NK Posavina ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 41 geschossenen Toren Rang 2.

NK Posavina rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 2. NK Posavina hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

NK Posavina bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Ferad. Das Spiel findet am 30. April statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 4. Münchenstein FC hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von BCO Alemannia Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (16.45 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: NK Posavina - FC Münchenstein a 5:1 (0:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 22. Fabio Vigorito 0:1. 75. Bonito Tokic (Penalty) 1:1.80. Dominik Situm 2:1. 88. Dominik Bacic 3:1. 90. Gabriel Topic 4:1. 91. Marin Gudelj 5:1. – NK Posavina: Patrik Gavran, Antonio Mikulic, Dominik Situm, Marko Radic, Antonio Gregorovic, Antonio Gudelj, Sandro Gogic, Marin Gudelj, Gabriel Topic, Bonito Tokic, Dominik Bacic. – Münchenstein FC: Gioele Lombardi, Silvan Stürchler, Nicolas Menz, David Wenger, Davide Febbraio, Sandro Menegola, Patrick Zimmermann, Nico Hauser, Andrin Spring, Jordi Hatstatt, Fabio Vigorito. – Verwarnungen: 28. Sandro Gogic, 49. Dominik Bacic, 72. Dominik Situm.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 01:56 Uhr.