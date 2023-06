3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 5:2-Erfolg für Kleinhüningen gegen Allschwil Kleinhüningen behielt im Spiel gegen Allschwil am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:2.

In der zweiten Halbzeit erzielte Kleinhüningen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Allschwil waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (65. Minute) und zum 2:4 (70. Minute).

Die Torschützen für Kleinhüningen waren: Oumar Gaye (2 Treffer), Xhafer Delija (1 Treffer), Michael Monteiro Vaz (1 Treffer) und Kevin Schiffer (1 Treffer). Die Torschützen für Allschwil waren: Michele Petta und Boran Yavuz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Kleinhüningen erhielt: Aydoan Kciku (85.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Allschwil, Kilian Vetter (80.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Kleinhüningen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 68 Tore in 26 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel.

Kleinhüningen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 50 Punkten auf Rang 4. Für Kleinhüningen ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Kleinhüningen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 5. Für Allschwil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Allschwil ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Allschwil - VfR Kleinhüningen 2:5 (0:2) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 26. Kevin Schiffer 0:1. 40. Michael Monteiro Vaz 0:2. 61. Oumar Gaye 0:3. 65. Michele Petta 1:3. 67. Xhafer Delija 1:4. 70. Boran Yavuz 2:4. 92. Oumar Gaye 2:5. – Allschwil: Pierre Thommen, André Bachmann, Boran Yavuz, Matthias Mazzamati, Noah Vögtlin, Flavio Bottacin, Pablo Romera, Till Schaufelberger, Raphael Mathias, Luca Marro, Michele Petta. – Kleinhüningen: Semir Erovic, Dean Ledermann, Michael Monteiro Vaz, Aid Maliqi, Oumar Gaye, Xhafer Delija, Lorik Xheladini, Kevin Schiffer, Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Luca Schwab, Egzon Abazi. – Verwarnungen: 80. Kilian Vetter, 85. Aydoan Kciku.

