3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 5:2-Sieg für Binningen gegen Alkar Binningen beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Alkar setzt es auswärts einen 5:2-Sieg ab.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Binningen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Alkar waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (53. Minute) und zum 2:2 (68. Minute).

Die Torschützen für Binningen waren: Luca Wagner (2 Treffer), Remo Hirschi (1 Treffer), Luca Yildiz (1 Treffer) und Benjamin Wirth (1 Treffer). Einziger Torschütze für Alkar war: Zeljko Madzarevic (2 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Binningen für Simon Herren (33.) und Tim Klein (70.). Bei Alkar erhielten Simon Horvat (50.) und Ivan Tunjic (78.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Binningen nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Binningen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Concordia Basel (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Nach dem ersten Spiel steht Alkar auf dem zwölften Rang. Alkar tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Schwarz-Weiss a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: NK Alkar - SC Binningen b 2:5 (0:2) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 45. Luca Wagner 0:1. 47. Luca Wagner 0:2. 53. Zeljko Madzarevic 1:2. 68. Zeljko Madzarevic 2:2. 79. Luca Yildiz 2:3. 82. Remo Hirschi 2:4. 90. Benjamin Wirth 2:5. – Alkar: Darko Pavic, Deni Basic, Ivan Tunjic, Simon Horvat, Marinko Sucic, Benard Muja, Franjo Dzolan, Antun Hrskanovic, Fabian Forestier, Ivan Budimir, Zeljko Madzarevic. – Binningen: Florian Jenny, Alexander Hafner, Simon Herren, Philip Eggenberger, Manuel Escher, Luca Yildiz, Tim Klein, Florian Ademaj, Luca Wagner, Leandro Koweindl, Benjamin Wirth. – Verwarnungen: 33. Simon Herren, 50. Simon Horvat, 70. Tim Klein, 78. Ivan Tunjic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 21:51 Uhr.